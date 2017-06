Johnny Depp bromea sobre asesinato de Trump, luego se disculpa

El actor estadounidense señala que no quiso ser malicioso, sólo trataba de divertirse

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (23/JUN/2017).- El actor estadounidense Johnny Depp ofreció hoy una disculpa por lo que denominó una broma cuando habló sobre un posible asesinato del presidente Donald Trump.

"Me disculpo por el chiste malo que intenté anoche con mal gusto sobre el presidente Trump, no salió como estaba previsto y no pretendía ser malicioso, sólo estaba tratando de divertirme, sin dañar a nadie", indicó en un comunicado el protagonista de la saga "Piratas del Caribe".

La víspera, en el marco del festival de música de Glastonbury, Inglaterra, Deep señaló: "¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", en una pregunta que generó numerosas reacciones en medios de prensa y redes sociales.

Depp se refería al actor John Wilkes Booth, quien asesinó al presidente Abraham Lincoln en 1865, y aclaró que no era apto para hacer el trabajo, ya que él no era actor. "Yo miento para vivir", aseveró.

Tras las declaraciones del actor, de 54 años, la Casa Blanca señaló en un comunicado que "el presidente Trump ha condenado la violencia en todas sus formas y es triste que otros como Johnny Depp no hayan seguido su ejemplo".

"Esperamos que algunos de los colegas del señor Depp hablen en contra de este tipo de retórica tan fuertemente como lo harían si sus comentarios fueran dirigidos a un funcionario electo demócrata", agregó.

Por su parte, el Servicio Secreto indicó que "está al tanto de los comentarios en cuestión, por razones de seguridad no podemos discutir específicamente ni en términos generales los medios y métodos de cómo realizar nuestras responsabilidades protectoras".