Derian Pulido y Carlos Osses 'Melódico', una mancuerna al ritmo del rap

Una dupla que brinda romanticismo y frescura al rap en español

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUN/2017).- Cada proyecto encuentra el mejor momento para surgir. Al menos es lo que piensan el tapatío Derian Pulido y el chileno Carlos Osses “Melódico”, que tras varios años de seguirse la pista mutuamente ahora se fusionan como una dupla que brinda romanticismo y frescura al rap en español.

Ambos autores que se han popularizado a través de redes sociales, puntualizan que el ser apoyados por el rapero tapatío C-Kan —en su faceta como productor— ha sido la clave para unir talentos y dar paso a nuevas voces de la escena urbana, impulso que dio como resultados colaboraciones como “No te merezco” y “Hablan de mí” por parte de Melódico, mientras que Derian llegó al estudio con “Tranquila”, “Cómo le digo” y “Esta noche”, por ejemplo.

Derian y Melódico apuestan en un primer corte de “La nueva alineación” por canciones como “No mereces” y “Busco otro amor”, las cuales se guían por una fusión de ritmos trabajados por el sello discográfico MasteredTrax.

“Melódico tiene un estilo muy diferente al mío, es más romántico, yo vengo más del trap con temas un poco más picantes. A la hora de trabajar juntos, sin darnos cuenta, llegamos a una fusión de géneros que no teníamos prevista como un trap romántico que nadie más había hecho, también bachata con rap, hay infinidad de géneros que mezclamos que resulta en un proyecto muy bueno”, destaca Derian.

Tanto Derian como Melódico expresan que el apoyo de figuras internacionales como C-Kan ha sido fundamental para abrirse paso más allá de las plataformas digitales en las que suman millones de reproducciones en YouTube, pues los dos han accedido a una educación musical que en sus inicios era impensable.

“Ahora ya podemos desarrollar nuestras propias pistas y ya no utilizar de internet, hacer videos con mayor calidad, todo eso nos permite la disquera, además de las giras de conciertos donde puedes estar más en contacto con tus fans. Con este disco buscamos abrir más puertas para que en México más artistas urbanos sean descubiertos como fuimos nosotros, que se quite ese prejuicio de agarrar a artistas que ya generan ingresos, que no quieren invertir en alguien nuevo porque no saben qué puede pasar”.

TOMA NOTA

Próxima presentación

La nueva dupla que iniciará gira por México y Estados Unidos, se instalará en Guadalajara el próximo 30 de julio para compartir escenario junto a C-Kan en la presentación de su más reciente producción “Días de Sol”, además de presentar oficialmente la llamada “Nueva alineación” México-chilena, teniendo como escenario al Salón Bugambilias, en Ávila Camacho y Enrique Díaz de León.