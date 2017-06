¿Por qué Josh no invitó a Drake a su boda?

El actor señaló que no eran los mejores amigos

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUN/2017).- Simplemente no eran los mejores amigos, eso es lo que trató de explicar Josh Peck sobre Drake Bell, su compañero en la serie "Drake & Josh", luego de que se diera a conocer que Josh se casó y que no lo invitó a su boda.

Al ser cuestionado al respecto en "Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss", Josh confesó que no está pendiente de Drake todo el tiempo, y que no tiene respuesta para aquellos que le preguntan: ¿Y Drake?.

"Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero… ¿está en casa probablemente? No lo sé", respondió.

De acuerdo a "Us Weekly", una fuente cercana al actor reveló que Drake y Josh no son cercanos, y que el día de la boda de Josh, él mismo dijo que tenía tres años que no hablaba con Drake; ambos actores intercambian tuits dos o tres veces al año, e incluso, Josh se molestó por los memes que circularon en la red sobre esta situación.