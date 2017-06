Backstreet Boys se presentarán en Cancún en diciembre

La banda regresa a México Como parte de su gira internacional 'Larger than life'

CANCÚN, QUINTANA ROO (22/JUN/2017).- La banda de pop estadunidense Backstreet Boys se presentarán en diciembre en Cancún, Quintana Roo, como parte de su gira internacional "Larger than life".

Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter, AJ McLean y Kevin Richardson celebrarán el fin de año con un concierto en vivo sin precedente en esa región del Caribe mexicano.

La agenda invernal de esa localidad incluye también el regreso de The Illusionists-Live From Broadway, con el totalmente nuevo espectáculo "The Illusionists 2.0. La nueva generación de magia", que podrá ser apreciado del viernes 22 de diciembre de 2017 al miércoles 3 de enero de 2018.

Ambos espectáculos podrán ser vistos en el Moon Palace Arena, un centro de convenciones equipado con tecnología y equipo audiovisual de última generación que fue inaugurado en 2014.

Dicho lugar ya ha sido sede de múltiples presentaciones de calidad mundial, como las de Duran Duran, The Cranberries, Cirque Eloize, Ricky Martin y Enrique Iglesias, entre otros artistas.

"Cancún se ha convertido en sinónimo de entretenimiento de clase mundial. Contar con artistas altamente cotizados como Backstreet Boys y un cautivante espectáculo residente, como The Illusionists, consolida aún más nuestra posición como El destino del entretenimiento", declaró el vicepresidente ejecutivo de la cadena hotelera mexicana Palace Resorts, Gibran Chapur.

En un comunicado sostuvo que la temporada vacacional invernal de 2017-2018 no será la excepción y por ello están entusiasmados de contar con artistas de renombre internacional y grupos con increíble talento.