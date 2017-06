En julio llegan estrenos y otros se van de Netflix

'El Chema', 'Friends From College' y 'Bates Motel' son algunas de las series que llegan este mes

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUN/2017).- Como cada mes, Netflix se renueva y busca ofrecer una amplia oferta de contenido para captar la atención del público de diferentes edades.

Los amantes de las películas y las series tendrán nuevos títulos para disfrutar en el mes de julio. Para complacer a chicos y grandes, la plataforma digital ofrecerá una amplia oferta, además de que varias series y películas estarán disponibles para ser descargadas.

"El Chema": El spin-off creado a partir de la serie "El Señor de los Cielos" llegará con su primera temporada a partir del primer día del mes. La trama sigue la línea de cómo un joven de gran ingenio, consiguió hacerse de un lugar entre los traficantes hasta volverse uno de los más admirados.

"Friends From College": Continuando con la línea de producciones originales, Netflix vuelve a apostar por la nostalgia de la mano de un grupo de amigos que unieran sus vidas en los salones de Harvard y cómo 40 años después, se ven inmersos en una realidad en la que el éxito y el fracaso, van de la mano. Esta serie estará disponible a partir del 14.

"Bates Motel": Una de las series que más fans ha adquirido en los últimos tiempos llega a la plataforma con su cuarta temporada. La historia continúa el mismo eje central en donde el espectador descubre más detalles escalofriantes de la relación creada entre madre e hijo. En esta ocasión, no dejan de lado la parte en donde sus traumas se vuelven un protagonista más y cómo en un proceso lento y tortuoso, Norman Bates se convirtió en asesino. Estará disponible desde el primer día del mes.

"Outlander": Para los amantes de las series de ciencia ficción, llega esta segunda temporada en donde Claire y Jaime, sus protagonistas, seguirán esquivando los problemas que se les presenten al tratar de cambiar el curso de la historia en una sociedad francesa que no les es familiar.

"Mundo Jurásico": Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) vuelven con esta historia en donde los dinosaurios crean el caos y los descubrimientos científicos se quedan de lado al salirse de control. Esta cinta estará disponible a partir del día 9.

"Sex Tape": ¿Qué pasaría si grabaras un video íntimo con tu pareja y se perdiera? Esta es la aventura que presentan Cameron Díaz y Jason Segel. La película estará disponible hasta el 31 de julio.

Para los niños:

"Maléfica": La cinta de Disney protagonizada por Angelina Jolie, cuenta la historia de cómo pasó de ser un hada buena a la terrible villana que con tan sólo un hechizo, conseguirá cobrar venganza. Con efectos especiales y un ángulo nunca antes explorado, la cinta se podrá disfrutar desde el 1 de julio.

"The SpongeBob Movie": La primera película de Bob Esponja y compañía llegará a Netflix para narrar la historia de cómo él y sus amigos deberán enfrentarse a la realidad para rescatar la receta secreta de la cangreburger. También disponible desde el primer día del mes.

"Luna Petunia": Continuando con más producciones originales, Netflix apuesta por la segunda temporada de las aventuras de Luna en Amazia, haciendo nuevos amigos durante su camino, además de encontrar manera donde la diversión y el conocimiento, van de la mano. Estará en la plataforma disponible a partir de las 7 de julio.

Con el breve video de 30 segundos titulado "Hay series que se van, hay series que se quedan", Netflix se despide de las siguientes series a partir del mes de julio:

"How I Met Your Mother"- Todas las temporadas.

"Glee" - Todas las temporadas.

"Sons of Anarchy" - Todas las temporadas.

"Bones" - De la temporada 1 a la 10.

"Prison Break" - De la temporada 1 a la 4.

"24" - De la temporada 1 a la 8.

"American Horror Story" - De la temporada 1 a la 4.

"Modern Family" - De la temporada 1 a la 6.