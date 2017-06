Nombres de miembros de jurado en caso Cosby serán divulgados

Recibirán instrucciones sobre lo que pueden y no pueden decir si hablan con reporteros

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS (21/JUN/2017).- El juez a cargo del juicio por abuso sexual contra Bill Cosby ordenó el miércoles que fuera divulgada la identidad de los miembros del jurado que no logró un veredicto en el caso, pero les advirtió no divulgar lo que otros miembros del jurado dijeron durante las deliberaciones.

El juez Steven O'Neill autorizó la solicitud de una decena de medios de comunicación, incluyendo a The Associated Press y varias televisoras importantes, para que se dieran a conocer los nombres. Dijo que los jurados recibirán instrucciones sobre lo que pueden y no pueden decir si hablan con reporteros.

El juez declaró nulo el juicio el sábado después de que el jurado deliberó por 52 horas, sin llegar a un veredicto. Los fiscales planean volver a enjuiciar a Cosby, de 79 años, a quien acusan de drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004. Cosby sostiene que el encuentro con Andrea Constand fue consensual.

Los abogados de los medios señalaban que los nombres de los jurados deberían hacerse públicos para asegurar la transparencia en el proceso judicial. Los fiscales y los abogados defensores habían señalado que deberían permanecer en secreto pues argumentaban que harían que fuera más difícil seleccionar a un jurado en un posible segundo juicio contra Cosby.

O'Neill consideró los derechos de libertad de expresión de los medios y un precedente de la Corte Suprema al ordenar que se dieran a conocer los nombres. Pero prohibió a los jurados decir lo que otros miembros del jurado dijeron al deliberar o revelar los votos que emitieron en el caso.