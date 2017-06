Gene Simmons, patentará los 'cuernos del metal'

El bajista de Kiss se encuentra registrado la seña ante la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2016).- A debate está el hecho de que Kiss sea una banda de metal o no, sin embargo, la agrupación ha sido sumamente rentable con más de 40 años en la escena y millones de ganancias en sus bolsillo debido a discos, historietas, películas videojuegos, juguetes de acción, y un vasto etc, no obstante parece que no es suficiente para Gene Simmons quien está haciendo trámites legales para patentar los icónicos 'cuernos del metal'.

Fue el pasado 9 de junio cuando el músico pagó la suma de $275 dólares ante la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos para usar este símbolo para "entretenimiento, presentaciones en vivo por un artista musical y presentaciones personales por un artista musical" según revela la revista especializada Variety.

El hecho ha desatado una ola de malestar debido a que el símbolo es ya parte de la cultura popular y porque hay registros de que el bajista de Kiss no fue el primero en crear la seña.

En 1969 en la portada del álbum ‘Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls’ la banda estadounidense de Hard Rock ‘Coven’ muestra en su arte el símbolo.

Justo ese año, la legendaria banda británica 'The Beatles' reeditaba su famoso disco ‘Yellow Submarine’ (grabado originalmente en 1966) y en el que la portada del nuevo LP (que fue cambiada) era una ilustración donde aparecía John Lennon realizando el mencionado signo. Los estudiosos han supuesto que Lennon debía estar haciendo el signo del "amor", pero el pulgar no se extendió en la ilustración.

Sin embargo a finales de los 70's Ronnie James Dio al integrarse a Black Sabbath, comenzó a usar la manos 'cuernuda' o como él lo llamó posteriormente: ‘malocchio’ un símbolo que dijo haber aprendido de su abuela, de origen italiano, y que ésta realizaba como superstición para ahuyentar al diablo.

En la década de los 90´s declaró que él la realizó antes que Dio y se inspiró en el artista gráfico de cómics Stve Ditko, quien creó a Spiderman y a Dr. Strange, ambos usan el mismo símbolo de manos. Spiderman lo usa al revés cuando tira telarañas, y Dr. Strange lo usa para sus encantamientos mágicos.

