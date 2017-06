'Game of Thrones' promete temporada épica en nuevo tráiler

El ejército de Daenerys se enfrentará al de los Lannister, mientras los Caminantes Blancos acechan Poniente

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- 'Game of Thrones' reveló hoy el segundo tráiler de su nueva temporada que se estrenará el 16 de julio, y promete unos episodios épicos por lo que el nuevo avance dejó ver.

En el video de poco menos de dos minutos, Jon Snow recalca un punto importante: las casas deben unirse si quieren luchar y sobrevivir a la amenaza que se acerca, los Caminantes Blancos.

"Durante siglos nuestras familias pelearon juntas en contra de sus enemigos en común. A pesar de sus diferencias, juntos. Debemos hacer lo mismo si queremos sobrevivir, porque el enemigo es real. Siempre ha sido real", narra la voz del Guardián del Norte mientras se observan todas las batallas que sucederán.

El tráiler, que tiene de fondo el tema 'Light of the Seven', revela varias novedades. Para empezar, Jon y otros valientes cruzan el Muro y se dirigen más allá del Norte.

Daenerys pasea en una playa de Rocadragón, antes de arrancar el estandarte de Stannis Baratheon del castillo que originalmente perteneció a los Targaryen.

En escenas posteriores, los arqueros Lannister disparan contra los Inmaculados, también se observa la caballería dothraki a la carga y una épica batalla naval, parece que a la entrada de Desembarco del Rey.

El Rey de los Caminantes también hace su aparición. Bran Stark, quien estaba más allá del Muro, ahora se ve junto un arciano en lo que parece ser Invernalia.

Un personaje que estuvo olvidado regresa: Beric Dondarrion, con su espada de fuego. También se observa a unos barcos con velas de los Greyjoy que se aproximan a Desembarco del Rey, en posible alianza con Daenerys.

Por supuesto, los dragones también lucharán en la conquista de Poniente y aparecen en varias ocasiones

El tráiler termina con Sansa recitando una frase de su padre Ned Stark: "Cuando la nieve cae y los vientos blancos soplan, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive." Y mientras se escucha su voz, Jon Snow se enfrenta a numerosos caminantes blancos.

Sin duda, un avance que promete momentos épicos en la próxima séptima temporada de Juego de Tronos.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA