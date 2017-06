'Chiquis', sin amor y sin limón

La hija de Jenni Rivera confirma que terminó su noviazgo con Lorenzo Méndez

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- Bien lo dijo José José, “el amor acaba”, y así le sucedió a la querida Chiquis Rivera, la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera.

Y es que a pesar de que la adorada Chiquis aseguraba que su nueva relación iba viento en popa, la cantante detalló en el programa de televisión “El Gordo y la Flaca” que ha terminado oficialmente su noviazgo con Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda El Limón.

Chiquis relató al show de espectáculo que “yo le tengo mucho cariño a Lorenzo, no tengo nada malo que decir de él. Ahorita sí nos estamos tomando un tiempo, ya tenemos un buen rato, lo quise guardar porque es mi vida privada y es difícil, pero ahorita nos estamos tomando un tiempo”.

En semanas recientes, ambas figuras de la música banda habían mostrado estar muy cerca, pero al final parece que eso fue únicamente una apariencia de dulzura que tenía poco de realidad.

Eso sí, la hija de Jenni Rivera hizo hincapié de que esta separación puede no ser definitiva, ya que su ex pareja le está dando espacio y tiempo para que pueda curar las lesiones que han dejado sus relaciones anteriores.

“Nadie falló, no fue algo ni que él fue infiel ni yo, nada de eso, nada malo, fue algo necesario porque él también tuvo una relación difícil, también yo y hay que sanar ciertas heridas”.

Lo cierto es que Chiquis tiene el corazón lleno de romance, pues reveló de forma reciente que sueña con llegar al altar, e incluso tiene un mes preferido para casarse: Junio, pues se definr como una “summer baby”. No cabe duda que se merece un príncipe azul.

MÁS NOTAS DE LA FARÁNDULA

Johnny remata todo

Johnny Depp se encuentra en problemas financieros, y a través de una serie de correos que envió a sus antiguos representantes, reconoció que incluso sus últimas películas han sido poco rediatuables, a menos de que se trate de “Los Piratas del Caribe”.

“No me gusta estar en esta situación, pero no había muchas opciones, ya que ya sabíamos que ‘Diario de un seductor’ era un sacrificio y la última vez que cobré algo decente fue en ‘Enemigos públicos’”, escribió en uno de sus correos.

En 2009, el actor ya tenía una deuda superior a cuatro millones de dólares, cifra que no ha parado de crecer desde entonces.

Emily presume su figura

Mucho se ha criticado a Emily Ratajkowski, pues todo el tiempo se le ve descansando en Instagram. Cansada de estos señalamientos, la modelo decidió subir a sus redes sociales que ella colabora en casa tendiendo la ropa. Claro, para no perder el estilo, lo hace en lencería.

El maravilloso insomnio de Gal

Gal Gadot presumió en su Instagram una sufrió de una “noche de insomnio, cólico de un bebé de tres meses y una niña de cinco años que se despertó temprano. Fui al jardín a tomar aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y ahora veo ‘The Cat in the Hat’ con mi hija”.

Luciendo cuerpo en el gym

Jennifer López y Dwayne “La Roca” Johnson revolucionaron las redes soociales al subir una fotografía juntos en el gimnasio. Ambas figuras han demostrado un enorme amor por el ejercicio y sobre todo, por tomarse fotos. ¡Vaya pareja explosiva!

Harry se compromete

Han pasado ya varios meses desde que diera a conocer el bonito romance que el día de hoy mantienen el príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle y desde entonces no han parado de circular rumores sobre un posible compromiso.

De momento, la pareja no ha anunciado aún un hipotético plan de pasar por el altar, pero eso no ha supuesto un obstáculo para que el nieto de Isabel II le haya regalado un anillo de oro a su novia que ella luce con orgullo en el dedo pulgar de la mano derecha. ¿Será que la boda está a la vuelta de la esquina?

No más “Despacito” para Justin

Se acabó. Ni se lo vuelvan a mencionar. Justin Bieber, la figura del pop mundial, decidió que no cantará más “Despacito “ luego de que tuvo que esquivar un botellazo en pleno concierto en el que dejó fuera del rol el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

“Justin Bieber interpretó la canción en español para la grabación, pero cantarla en directo es difícil porque le cuesta recordar la letra. No la cantará más”, aseguró Jason “Poo Bear” Boyd, productor del cantante canadiense, al portal TMZ.

Y es que de acuerdo al sitio Cibercuba.com, Bieber había grabado el pasado abril una versión especial de “Despacito” junto a Luis Fonsi y Dady Yankee en un video que se hizo muy popular en Yotube. Pero esa misma popularidad se convirtió en su maldición, pues el cantante no tuvo el mismo resultado durante uno de sus últimos conciertos en Estocolmo, en el que fue blanco de un botellazo de un fanático.

“Deberían de calmarse”, agrego Pot. “Él trata de ser respetuoso (con el idioma español). No tienen que tirarle algo a alguien para decir algo. Sean buenas personas”.

Otro que salió en defensa el intérprete de “Baby” fue Fonsi, quien salió a calmar los ánimos del público con declaraciones en la que resta importancia al hecho de que Bieber no ha podido aprenderse el pegadizo tema. “Quiero decir, obviamente me encantaría que él lo aprendiera. No le culpo al no saber (las letras), y creo que tenemos que darle un poco de pase porque ese no es su idioma principal”.