Ámalos hasta con los dientes...

Y la fiesta comenzó para Timbiriche, agrupación que celebrará 35 años de formación con una gira y la grabación de un disco con éxitos y temas inéditos; en la reunión no participa Paulina Rubio

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- “Somos amigos de ustedes, amigos. Amigos de verdad”… Así pensó Timbiriche, banda que este año cumple 35 años y para festejarlo con sus fans realizarán una gira que inicia el 13 de septiembre en la Ciudad de México y a Guadalajara llega los días 19 y 20 octubre.

En este reencuentro participarán Benny, Sasha, Mariana, Diego, Érik y Álix; mientras que Paulina Rubio quedó descartada, así lo dio a conocer la agrupación en entrevista: “Paulina está no sé si entre Miami o España, pero no necesita invitación para estar en esta reunión. Es una semilla fundamental de Timbiriche y, como hace 10 años, la vamos a extrañar profundamente, pero su agenda no cuadraba con las fechas y cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede, no cuando queremos que suceda”, dijo Sasha.

Del repertorio que interpretarán, Benny Ibarra platicó que han preseleccionado sesenta de sus éxitos: “Son doce discos de Timbiriche, más las reuniones que hemos realizado. A parte somos fans de muchos artistas, de repente hay homenajes. Planeamos en un par de días decidir las canciones que vamos a grabar. Sobre todo para escucharnos nuevamente”.

A propósito de la probable inclusión de otros ex miembros en alguna de las fechas, Sasha afirmó que contemplan acoger a todos lo que deseen participar, aunque por lo pronto no están confirmados Thalía, Eduardo Capetillo, Bibi Gaytán ni Edith Márquez.

Asimismo, sobre la posibilidad de aumentar las siete fechas, Sasha afirmó: “Es una reunión breve, pero profunda. Algo que nos caracteriza es que suele rebasarnos y nos sorprende que nunca sepamos qué va a suceder. Ojalá que la magia se vuelva a dar. Cada que sucede es una sorpresa, un regalo. Jamás damos por hecho que el público estará allí. El nervio, la emoción, la mariposa en panza y el agradecimiento vuelven a ponernos la piel chinita, a llenarnos los ojos de lágrimas. Nos pasó a los diez, once años, nos pasó cuando nos reunimos por primera vez y en el segundo reencuentro. Lo que sí sabemos es la emoción de vernos, de estar juntos. Esa ya existe, es innegable y ojalá se dé con el público”.

Por su parte, Álix Bauer mencionó que planean grabar algunos temas inéditos para incluirlos en un material discográfico que se extraiga de los conciertos de la gira. “Serán letras positivas y de muchas emociones”, adelantó Érik.

“Agarren la birria”

Guadalajara sin duda es una de las ciudades favoritas de la agrupación; por ello, al cuestionarlos sobre el sentimiento que les causa visitar la “Perla Tapatía”, comentaron: “Es de las plazas que más compromiso genera en todos los artistas. Estamos muy ansiosos de estar allí. Siempre hemos gozado del público”, señaló Mariana Garza, quien también compartió que el 19 de octubre —la primera fecha que ofrecerán en Jalisco— ella cumplirá años. Por su parte, Diego Schoening bromeó: “Agarren la birria, porque me la acabo”.

¿En dónde están los nuevos talentos?

Mantenerse en el gusto del público más de tres décadas no es tarea fácil, así que al preguntarles qué está ocurriendo en la industria musical, la cual no ha logrado lanzar a sus sucesores —un nuevo grupo mixto y exitoso—, es Mariana quien comenta: “Surgimos en una época en donde las opciones eran menores. La posibilidad de acceder a música de otra parte del mundo era casi nula. En este momento nuestros hijos se conectan y acceden al arte de todo el planeta. Eso no sucedía. Y los contenidos de los que habla Timbiriche tienen que ver con todos: con la familia, amor, con todas las edades… Tenemos un catálogo inmenso de canciones dirigidas al mercado infantil, y conforme fuimos creciendo, para la gente mayor. Además, una diferencia fundamental, la razón por la que Timbiriche es el soundtrack de tantas personas, son los contenidos, las letras”.

Las favoritas de Timbiriche

Con 35 años de carrera, no sólo los seguidores han crecido con las canciones de Timbiriche, pues éstas también han tenido un impacto mayor en sus intérpretes, por lo que los miembros de este reencuentro nos compartieron su favorita, esa que los ha hecho vibrar constantemente.

Erik Rubín: “Princesa tibetana”.

Diego: “Tú y yo somos uno mismo”.

Mariana: “México”.

Benny: “Mamá”.

Sasha: “Hoy tengo que decirte papá”.

Sobre el tema de “México»”, Mariana agregó: “Me cuesta mucho trabajo elegir, pero ‘México’ tiene cada vez más significado. La hizo Miguel Bose, transmitimos ese mensaje de mi país que amo con tanta fuerza. Creo que México necesita que le cantemos nuevamente juntos… En esta reunión nos toca, a la edad que tenemos, concientizarnos más, que esta canción tenga un nuevo significado. Es muy emocionante saber que vamos a gritarla juntos. Es una canción que nos ha acompañado durante tanta etapas, en diferentes contextos”, finalizó.

¡ASISTE!

Timbiriche en Auditorio Telmex, 19 y 20 de octubre. Preventa Elite, 21 de junio, preventa por Citibanamex 22 y 23 de junio