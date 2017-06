El Influencer musical norteño

Beto Sierra cuenta con más de cinco millones de seguidores en sus redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- El poder de las redes sociales está en crecimiento, cada vez son más los líderes de opinión que comparten sus pensamientos por dicho medio, como cantantes, actores, artistas, etc., que dan a conocer tanto sus vidas como sus perspectivas a través de internet.

El poder de quienes las utilizan como medio de expresión, su número de seguidores también lo hace; entre más seguidores, más influencia se logra tener en la sociedad.

Tanta es la influencia que se logra por medio de la red, que se ha inventado un término para definir a las personas con gran número de seguidores: "influencer". Los influencers se desenvuelven en diferentes medios, pueden ser políticos, culturales, de moda...la lista es infinita, pero un área bastante importante es la música.

Beto Sierra es un claro ejemplo de influencer musical, con alrededor de cinco millones de seguidores en Facebook, y más de un millón en Youtube, el joven ha conseguido un importante lugar en el mundo musical del género norteño.

"Empecé desde chico, como a los 12 años, amigos me pedían que subiera su música a internet, por lo que empecé a investigar y tal.... y así inicié, poco a poco he conseguido más seguidores. No lo pensaba como un trabajo pero ahora se ha convertido en una profesión. Antes subía de todo, a partir del crecimiento de mis seguidores decidí seleccionar que sí y qué no, dependiendo de lo que sé le gustara a la gente".

La dinámica para publicar a grupos norteños en sus redes es sencilla, el grupo musical se acerca a él, le muestra su música, sus planes, en sí, su talento; Sierra lo revisa y con el talento natural que posee, decide si gustara o no a sus seguidores, y decide introducirlos a miles de personas por medio de sus redes.

En sus plataformas cibernéticas ha promovido a grupos norteños hoy muy exitosos, como El Kommander, Larry Hernández y Gerardo Ortiz.

EL INFORMADOR / RUTH ROMERO