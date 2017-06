Trump necesita 'mucha iluminación', dice Natalia Lafourcade

Considera 'terrible' lo que está haciendo el presidente con su política antiinmigrante en EU

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (20/JUN/2017).- La cantautora mexicana Natalia Lafourcade consideró "terrible" lo que está haciendo el presidente estadunidense, Donald Trump, con su política antiinmigrante en Estados Unidos y dijo que es un hombre que "necesita mucha iluminación".

"Él tiene mucho poder y está haciendo cosas terribles para la realidad de este país, que una de las cosas padres que tiene es la diversidad, gente de todas las partes del mundo está aquí", dijo la artista en una entrevista el fin de semana.

"Pienso que es una persona que necesita sensibilizarse y que necesita mucha iluminación verdadera", señaló la cantautora, que visitó Miami en promoción de su disco "Musas" y para ofrecer un concierto.

Consciente de sus raíces y de sus paisanos en Estados Unidos, Lafourcade dijo que toda la gente de este país "tiene que fortalecer su respuesta, trabajar en equipo y construir sobre ello para que no nos afecten".

La cantautora presentó en vivo los temas de su disco "Musas" en un concierto a lleno total en el Teatro Olympia, un escenario estilo barroco, en el centro de esta ciudad, durante el fin de semana.

Antes, la ganadora de cinco Grammy Latino con su álbum "Hasta la Raíz" en 2015 y al año siguente el Grammy con ese disco como mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa, se reunió con la prensa.

"Musas" es un álbum que surgió de la inquietud de acercarse a Los Macorinos, los guitarristas Miguel Peña y Juan Carlos Allende, quienes fueron parte fundamental del cierre de vida artística de Chavela Vargas y a quienes conoció tocando con esta y otras canatantes como Eugenia León y Tanía Libertad.

"Quise hacer una colaboración con ellos no necesariamente al principio para grabar un disco, sino para poder pasar tiempo haciendo música y eventualmente eso se convirtió en mi proyectyo y en mi más reciente disco", explicó.

"Queríamos que el sonido tuviera la esencia de la madera de los instrumentos acusticos y grabar todo al mismo tiempo como se hacia en los viejos tiempos con canciones que me gustan mucho de compositores como Violeta Parra", apuntó.

Lafourcade aseguró que le gustan mucho las cosas del pasado y "Musas", su quinto álbum de estudio, contiene siete versiones de clásicos como Agustin Lara, Simón Díaz (Venezolano) y Violeta Parra (Chilena).

Pero su tenue voz de soprano sigue ligada a su cultura y a su país en temas como "Mi tierra veracruzana", "Qué he sacado con quererte" y "Rocío de todos los campos".

La cantante, de 33 años, también presenta temas como "Tú me acostumbraste" con la colaboración de la cubana Omara Portuondo, el primer sencillo que vió el album fue su tema "Tú sí sabes quererme", lanzado en enero con 22 millones de reproducciones en Youtube y 29 millones de escuchas en Spotify.

Pese a que Lafourcade prefiere ir contra la corriente musical más moderna y no hace nada por moda, señala que no tiene nada contra modas musicales como el reggaetón.

"La verdad -el reggaetón- es de origen interesante, no estoy en contra de los que lo hacen, considero que hay gustos para todos y no voy en contra de nada. En lo personal hay otros géneros que me generan más gusto y satisfacción", apuntó.

"En realidad nada lo hago por moda, la música me gusta y si no la hago siento que estaría marchitándiome por dentro, es tanta la energía y trabajo que uno entrega en este medio que hay que amarlo para poder aguntar todo", expuso.