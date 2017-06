El lado oscuro de José Madero

El intérprete se alista para presentar 'Noche', placa sonora donde se sumerge en aquellos temas que lo mismo le atormentan e inspiran

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- Aunque sus proyectos logren el éxito, José Madero asegura que la inspiración la sigue encontrando en las cosas negativas y aunque ahora se refuerza como un compositor más oscuro en su lírica y estética, el cantautor regiomontano destaca que eso no es reflejo de sus vivencias personales.

A pocos días de estrenar “Noche de brujas”, primer sencillo que dará paso a su segundo material discográfico “Noche” (disponible el 28 de julio), Pepe Madero puntualiza que diferencia del proceso de producción con su disco debut como solista, “Carmesí”, con canciones que estuvieron guardadas desde 2008 sin pensar en un proyecto fuera de PXNDX en ese entonces. Ahora, afirma, enfocó totalmente su creatividad para un álbum más personal y controlado en su contenido.

“Es lo que me gusta escribir, siempre me ha inspirado el lado negativo de la vida. Creo que son mis mejores canciones, el mejor disco que he hecho, se me facilita más escribir sobre el lado oscuro, ya le agarre más onda a eso. No soy un ser visceral ni deprimido, solamente me gusta hablar de eso, no es que mi vida sea así”, explica Madero al resaltar que ahora también da más peso a la guitarra eléctrica y no al piano.

No busca éxito inmediato

Apostar por un disco completo y no sumarse a la tendencia de la industria de lanzar canción por canción, es una idea que Madero tiene más que clara en su carrera al señalar que al ofrecer un puñado de canciones de golpe a sus seguidores le permite mostrarse como artista más completo que avanza por fases creativas y no uno que solo busca la popularidad inmediata.

“Todavía creo en el álbum, soy de los que me gusta encapsular toda una etapa de mi vida en un disco. ‘Noche’ quizá encapsula mis 36 años, tengo muchas cosas que decir. No tengo miedo de un disco completo porque contendrá quizá cuatro canciones con Madero para ser sencillos, pero creo que en las canciones que no son tan comerciales”, explica el regiomontano al recordar que “No como en el filme” de “Carmesí” fue considerada por sus fans como la mejor canción a pesar de no ser promovida como sencillo.

“Si un artista saca una canción cada tres meses, quizá no puede apostar por una canción de seis minutos, algo más conceptual que ni tenga coro que va cambiando de estructura hasta el final. El álbum te da libertad de mostrar esas canciones, que pueden ser mejores que un sencillo comercial. El sencillo se dirige para quien no te conoce, acercarte a nuevas canciones, pero los que ya te siguen les puede gustar aquellas canciones que no salen a la luz. No puedo darme el lujo de hacer un mal disco o canción”.

Bajo esta idea es como Madero también da prioridad sus conciertos, pues aunque las invitaciones para eventos masivos no faltan —recién estuvo en Machaca Fest de Monterrey, por ejemplo— prefiere dar empuje a sus presentaciones individuales para ofrecer recitales más completos y no solo durante los 30 o 60 minutos que puede durar al compartir cartelera con una docena más de artistas.

“Lo más importante es mi propia gira, eso no lo cambio por nada. La gente que te sigue te irá a ver a ti donde sea. En un festival estás muy limitado en tiempo, yo no soy quien sostiene mi propia gira, es la gente que me sigue, que me quiere ver. Ellos saben que es mejor verme en un show propio con un concierto completo, es algo más directo”, apunta Madero, quien en pocos días comenzará gira por Perú, Bolivia y Ecuador, de manera individual.

“Hay mucha gente que me sigue desde PXNDX, como solista el año pasado fue a Chile y Argentina y hay muchas personas que me siguen, me es complicado ir allá porque los boletos de avión son carísimos, no voy tanto como quisiera”, destaca José Madero al exponer que siempre procura viajar con su equipo de trabajo conformado por al menos 20 personas que también requieren de hospedaje y salarios.

Con incertidumbre

Al asegurar que no tiene fecha de publicación posible, José Madero revela que ya trabaja en lo que pudiera convertirse en su tercer libro y aunque no da más detalles sobre la trama de su nuevo texto, adelanta que está enfocado en la ficción, género del que comenta es más complicado de lo que parece.

“Estoy trabajando en un libro de ficción para mí, voy a la mitad, es algo complicado porque es ficción. No hay fecha de lanzamiento, estoy tratando de que quede lo mejor posible, no sé, inclusive, si lo vaya a publicar”.