No soy vocero de mi hijo: Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUN/2017).- El cantante Pepe Aguilar dijo que no es el vocero de su hijo José Emiliano Aguilar, quien fue arrestado en marzo por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro ciudadanos chinos.

"Él es un hombre de 25 años, él tiene que afrontar su vida y su responsabilidad. Yo no creo que nadie pueda estar por encima de la ley. No soy su vocero, ni soy una persona que pueda hablar por otra y, más ya un ser humano ya hecho y derecho. Él ya responderá, por eso hay leyes", dijo el músico con Maxine Woodside en Fórmula.

El intérprete de "Por mujeres como tú" apuntó que está al margen de la situación legal de su hijo de 25 años. "Yo la verdad estoy un poco al margen de la situación no porque sea mal padre, sino porque ha sido así nuestra relación. Él es un hombre de 25 años, él tiene que afrontar su vida y su responsabilidad", apuntó.

Dijo que le da pena, mas no vergüenza, la situación de su hijo, quien tiene la puerta abierta de su casa. "Pobre muchacho, empezando su vida y tomando tan malas decisiones", detalló.

También dijo a los medios de comunicación que no son la vía para ventilar cuestiones familiares. "No se me da la gana decirle las cosas a ustedes, porque no son mi familia ni tampoco se trata de una cuestión que sea nada más mía, es él. Si yo tuviera algo, entonces sí tengo que salir a dar la cara, porque soy persona pública".

En el marco de un homenaje que hizo el cantante por los diez años de la muerte de su padre, Antonio Aguilar, Pepe dijo que lo extraña mucho porque era un hombre enamorado de su estado, "convencido de sus raíces de su cultura y tan es así que después de diez años, la gente como ustedes se dieron cuenta que no son pagados ni acarreados, están ahí con mucho cariño por él todavía".