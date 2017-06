Humor y música al ritmo de Andreas Zanetti

Para celebrar 15 años de carrera, el artista vuelve a Guadalajara con un nuevo espectáculo

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUN/2017).- Iniciar bien el verano, sin molestarse por las tormentas tapatías e implantarse la sonrisa en el rostro, es posible, pues Andreas Zanetti vuelve a Guadalajara con un espectáculo totalmente renovado con motivo de sus 15 años de carrera, por lo que también se presentará en otras ciudades significativas para él: Querétaro, Celaya, y Hermosillo; anteriormente se presentó en Ciudad de México, donde develaron una placa conmemorativa en compañía de Rubén Cerda, René Franco y demás compañeros suyos del mundo del deporte y entretenimiento.

El músico y comediante planea un espectáculo con material nuevo, aunque también incluirá algunos clásicos, no muchos “por consideración de la gente que ya lo ha visto”, todo con la finalidad de mostrar lo mejor de él. Zanetti brinda algunos adelantos de lo que el público podrá ver:

“Trato de que mis historias sean pequeños silogismos, historias que le pueden suceder a un mexicano promedio, no creo mucho en la fórmula de moda sobre hablar mal de uno mismo y burlarse de uno, menos del público... Combino un poco, de repente me burlo de mis situaciones pero no es todo mi show. En esta ocasión traigo un monologo nuevo sobre una aerolínea, lo vamos a estrenar, porque la verdad es que esa aerolínea es perfecta, su slogan debería de ser ‘a nosotros sí nos importa el tamaño’, porque cada vez que se documenta es un caos... Traigo otros monólogos nuevos, pero si se aburren con los chistes podrán escuchar buena música”.

Lo acompañará la banda que sus seguidores ya conocen: Esau Morales en el bajo o Giovanni Busurro, Cristian Blanco en el violín, Pedro Galindo en la batería, y Fernando Meza en la dirección.

La combinación de música y humor asegura diversión y bastante entretenimiento, mezcla que surgió hace años, cuando en sus recitales tomaba un tiempo para hablar sobre la vida de los autores de las piezas musicales, la gente se reía, y la fórmula quedó implantada.

La polémica televisiva

Andreas Zanetti estuvo participando durante el mundial de futbol en Río de Janeiro con la cadena deportiva ESPN, sin embargo, se salió prontamente, las razones las explica:

“Desde que llegué a Río de Janeiro me trataron muy mal, nunca lo había dicho pero así fue. Primero tuve problemas con el piano. En el aeropuerto no fueron por mí... te puedo decir una larga de vicisitudes y desgracias. Todo iba para peor, y yo era quien quedaba mal en la cámara”.

Pese a la mala experiencia, actualmente está planeando con Carlos Slim realizar un programa para Claro Video.

TOMA NOTA

¡Asiste!

El Show de Andreas Zanetti, el mejor showman de México, se presenta el 8 de julio a las 20:30 horas en PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena #375, Zapopan). Los boletos ya están a la venta por Ticketmaster.