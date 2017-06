Lidia San José se abre paso en México

La actriz española se abre paso en tierras aztecas con la telenovela 'nada personal'

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUN/2017).- La actriz española Lidia San José se encuentra en nuestro país realizando su primer proyecto en suelo nacional, se trata de la telenovela “Nada Personal” en TV Azteca donde da vida a “Natalia Rey” la hija del procurador corrupto “Raúl Rey” (Juan Soler) y quien está casada con “Alejandro Castillo”, el personaje de Valentino Lanús. La histrión está entusiasmada con esta oportunidad que tiene de desarrollar su carrera aquí, pues comparte en entrevista, esa era una de sus metas.

“Está siendo un gran reto este melodrama, yo estoy muy contenta de trabajar aquí. Soy la antagonista, pero no quiero decir que soy la mala, porque todo lo que hace el personaje tiene una justificación. Su marido se mete con otra y ella va a defender lo que considera que es suyo”. Entre los desafíos que ha ido surfeando Lidia está el tema del acento para realizar este papel.

“Se me está facilitando mucho el trabajar con buenos actores, cuando los hay y además buenos libretos, es mucho más fácil. Con dificultades pues es la primera vez que trabajo con un acento que no es el mío, y por otro lado es que cuando llegué a México realmente no conocía a nadie, se trabaja diferente que en mi país pero no mucho, en realidad todo ha sido un goce (en la producción) nos tratan muy bien”.

Lidia es actriz desde los 11 años, pero también tiene una carrera universitaria en Historia y una especialización en Antropología en Mesoamérica. De ahí que su sueño a los 19 años era en algún momento venir a México a trabajar, y ahora a sus 34 años así ha sucedido. La actriz espera seguir abriéndose camino en el país al mismo tiempo que también consolida proyectos en España. “Me costó que me castearan porque nunca había hecho nada (de actuación) en América, pero en México surgió la primera oportunidad, fui muy afortunada”.