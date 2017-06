Luisito Comunica sufre asalto en Caracas

El youtuber mexicano indicó que le quitaron su teléfono celular y su cartera

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUN/2017).- El Youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, sufrió un asalto en el corazón de Caracas, capital de Venezuela. "Me acaban de asaltar, pero todo bien", dijo con tono agitado.

"Me choca tener que admitirlo, muchos me lo advirtieron, supongo que era algo que me tenía que pasar... Me acaban de asaltar en la calle", narró en un video al tiempo que explicaba encontrarse bien. Indicó que le quitaron su teléfono celular y su cartera, pero que "afortunadamente" no su cámara, con la que elabora sus clips.

"Pudo haber estado mucho peor", expresó, para luego detallar cómo fue el robo. "Ocurrió frente a mucha gente y nadie hizo algún comentario", refirió. Entonces pensó en indagar al respecto de los asaltos en aquella ciudad y realizó un sondeo.

Prácticamente la mayoría de las personas le aseguró que es "muy habitual" ser víctima de robo. El modus operandi más común que emplean los delincuentes es arrebatar las pertenencias subidos en motocicleta.

Luisito Comunica lamentó haber iniciado su aventura con esta experiencia, que no borró las cosas positivas que hasta ahora ha vivido en su viaje. Pero, finalizó, a partir de ahora sería más precavido.