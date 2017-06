¿Qué hacer del 17 al 22 de junio?

Agenda del ocio y entretenimiento en la Zona Metropolitana

• Los locos Suárez es un espectáculo de stand up interpretado por Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomís, quienes proponen una reflexión sobre diferentes temas • El Quinto Festival de Rock Clásico realiza un homenaje a tres grandes leyendas del género: The Doors, Guns N’ Roses y Led Zeppellin • Flores en el ático es una puesta en escena dirigida por Gustavo Meillon, que brinda la adaptación del libro homónimo de V. C. Andrews • Amélie & Piano es una adaptación lírica que el pianista Roberto Salomón hace de la partitura original de Yann Tiersen de la película francesa Amélie