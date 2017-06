Agotan boletos para ver a Harry Styles en México

El ex One Direction se presentará el próximo 1 de junio en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUN/2017).- A las 11 de la mañana del día de este viernes se pusieron a la venta los boletos para la presentación del cantante inglés Harry Styles, pero al igual que en la preventa se agotaron a los pocos minutos; es decir, si alguien albergaba esperanza de obtener alguna localidad ni siquiera los paquetes Vip, que van de los 10 mil a los 6 mil pesos, están disponibles ya.

El furor por ver a este ex One Direction en su primera gira en solitario es tal, que tuvo que agregar 56 fechas en su tour para 2018, donde incluyó a la Ciudad de México el próximo 1 de junio en el Palacio de los Deportes. En la página oficial del cantante, la fecha en México aún aparece con disponibilidad de boletos, pero al dar click a la liga para adquirirlos marca un error y no se puede acceder a la página que direcciona.