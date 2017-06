Ex novia de Eleazar Gómez lo acusa de violencia

Vanessa López revela el verdadero motivo por el que terminó su relación con el actor

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUN/2017).- La modelo Vanessa López reveló el verdadero motivo por el que terminó su relación de 10 meses con el actor Eleazar Gómez.

En entrevista para el programa "Hoy", la ex reina de belleza sonorense confesó que debió haber hablado del asunto antes, pero si decidió hacerlo ahora es porque el tema de la violencia contra la mujer no puede silenciarse y porque ha recibido amenazas e intimidaciones telefónicas por parte del actor.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y, bueno, también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal", expresó.

Vanessa relató que en los último meses de la relación los problemas empezaron a ser más fuertes, lo que la llevó a terminar el noviazgo.

"Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban. Si él estaba enojado, lo demostraba", comentó.

"Cuando empezaron los problemas creo fue a partir de los dos últimos meses, y yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor. Yo dije: ‘hasta aquí’".

A pocas semanas de finalizar su relación, el actor ya tiene una nueva pareja, cuestión que no le preocupa a la modelo de 21 años.

"Estoy bien, me siento libre, de verdad que estoy hasta progresando en mi vida personal, porque ya no tengo esa relación tan tormentosa y, bueno, tantos malos tratos que ya no aguantaba. Yo espero que esta sea la última vez que tenga que hablar al respecto y que esto ya acabe aquí. Y de hecho agradezco a la chava, así haya sido mi amiga, mi conocida, mi prima, mi hermana, lo que haya sido mío le agradezco que haya llegado a cubrir ese lugar en el que yo estaba sufriendo mucho", finalizó.