Aleks Syntek trae la música ochentera a los millennials

Lanza el disco 'Trasatlántico', un homenaje a la 'Movida madrileña'

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUN/2017).- Luego de más de 25 años de carrera, Aleks Syntek lanza al mercado “Trasatlántico”, primer álbum conceptual a manera de tributo a la música española, misma que, afirma, marcó su vida. El cantante recordó en conferencia de prensa el trabajo que le costó forjarse de un nombre propio en la música.

“Fue una casualidad del destino la que me llevó a ser niño actor, yo siempre fui músico desde chico y cuando salgo de ‘Chiquilladas’ toqué puertas en telenovelas, en obras de teatro de Julissa, y en todos lados me decían “no, vete a contar chistes, aquí no”. Me di cuenta que no iba a ser fácil, que tenía que hacer un esfuerzo mayor y que tenía que formarme una nueva carrera desde cero y empecé a trabajar de asistente en estudios de grabación; ahí aprendí mucho. Esa fue mi escuela, escuchando a los productores y a los ingenieros”, explicó.

“Inicio una nueva etapa novedosa en mi carrera porque nunca había hecho un disco tributo; me han invitado a muchos tributos, en individual estuve hace muchos años en el de José José, me invitaron al de Juan Gabriel, al de Rigo Tovar, peor yo hacer un disco concepto donde hago un tributo a una época y a un género de canciones pues es la primera vez que me aviento. Toda mi carrera he tenido una influencia marcada de los 80 y en especial creo que la importancia y la relevancia de la movida madrileña en México fue un cambiador de juego. También se me ocurrió la idea de invitar a los originales a cantar conmigo, por la emoción de tenerlos a un lado, por escuchar sus historias y porque le dieran el aval. Me emociona aún más que compartamos esta segunda vuelta de estas canciones. Insisto, yo no le llamaría un disco de covers, se me hace un insulto, aquí en este caso, cuando un artista ya tiene un estilo definido y que ya tiene una imagen o un nombre musical, se le llama tributo. Siempre fue para mí un sueño guajiro poder llevar mi música al otro lado del océano Atlántico, cruzar esa frontera. Me enorgullece mucho como mexicano llevar la versión de su música pero regresada, en la venganza de Moctezuma a los españoles”, expresó bromeando.

Syntek adelantó que espera ofrecer un concierto donde puedan estar presentes quienes lo acompañaron en la realización de este disco.