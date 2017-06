Charlie Massó, dueño de su destino

El ex de Menudo ahora escribe, produce, canta, baila y como cereza del pastel, tiene su propia disquera

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- La mente de Charlie Massó es un jardín donde los sonidos no paran de jugar. “Me cuesta definir mi estilo porque siento que tiene un poco de todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida”, explica en entrevista el ex integrante de Menudo, sin perder la sonrisa en ningún instante.

Charlie se encuentra en Guadalajara promoviendo “Yo no vivo sin ti”, una canción “que habla de una historia de amor desgarradora, como le podría pasar a cualquiera, comenzando conmigo”.

“Yo no vivo sin ti” forma parte de la nueva etapa creativa de Massó, quien ahora escribe, produce, canta, baila y como cereza del pastel, tiene su propia disquera —Sound Mass Records— y compañía —C Massó Entertaiment—. “Así son las cosas ahora, uno tiene que hacer de todo”, ríe. “La música me apasiona, me encanta. He hecho de todo, ¡de todo! Cine, televisión, pero nada se parece a subirse al escenario. Nada”.

Pero llegar al punto donde es él quien decide en qué dirección va a llevar su carrera le costó años a Charlie. “En Menudo llegaban con las canciones echas y nos decían ‘esto van a cantar’. Luego cuando comencé de solista era la disquera la que decidía qué iba primero como sencillo. Ahora no. Ahora yo estoy en los controles”.

Menudo en pausa

Hay dos países que se encuentran siempre en la mente de Charlie: Puerto Rico y México. Y es que Massó forjó parte de su historia en nuestro país con Menudo. Al lado de esa agrupación grabó más de 15 discos en 4 idiomas diferentes, se presentó 14 veces en el Radio City Music Hall y participó en el emblemático show en el Estadio Azteca para más de 100 mil personas.

Para Charlie siempre va a ser un orgullo estar relacionado con la banda que lo propulsó a la estratósfera de la fama, aunque acepta que esa etapa de su carrera, al menos por ahora, está cerrada. “Nos reunimos y salimos de gira por América. Lugo nos volvimos a juntar para un concierto —que conmemoró los 40 años de la banda— en el Auditorio Nacional. Fue un lleno hermoso. Yo me sentí muy feliz, pero de momento, estoy concentrado en el hoy, en labrar mi camino”.

¿Sería posible ver un nuevo Menudo en una época donde las redes sociales juegan un papel determinante en el futuro de las bandas? Charlie hace un silencio antes de responder. Considera que “no hay un grupo siquiera parecido a lo que hacíamos. Nosotros comenzamos cantando para los niños, y ahora todos los conceptos van para los que están un poco más crecidos. Creo que nadie se encuentra en el mismo camino que nosotros recorrimos”.

Para Charlie, solamente habrá un Menudo, aunque ahora su mente está ocupada en otros elementos. Ahora se deja llevar por nuevos sonidos y posibilidades. Ahora tiene su carrera bien sujeta de las riendas.

LO BÁSICO DE CHARLIE

• El sencillo de “Yo no vivo sin ti” fue lanzado por el sello Sound Mass Records y fue producido y arreglado por los ganadores del Grammy Abelardo Rivera y el Sr. Jr. Cabral.

• Massó no tiene pensado lanzar desde su disquera ningún concepto similar a Menudo.

• En 1989, Charlie comenzó en México su carrera como solista, lanzando el sencillo “Hemos Madurado”.

• En los años noventa se integró a la banda tropical Kaos.

• En el 2006 ingresa a la Universidad Sagrado Corazón, en San Juan, Puerto Rico, obteniendo el grado Summa Cum Laude en la carrera de Comunicaciones con especialidad en Publicidad.