Carla Morrison retoma sus orígenes

La originaria de Tecate explica por qué dejó de lado los grandes foros

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- Aunque Carla Morrison se ha consolidado como una artista capaz de dominar escenarios masivos, la cantautora nacida en Tecate, Baja California, opta por hacer pausa a los grandes foros para sumarse a un concepto más íntimo con el público a través de Circuito Indio, extensión del Festival Vive Latino que apuesta por impulsar a los talentos surgidos de la bancada independiente.

Previo al concierto que Morrison ofrecería como parte del segundo ciclo de actividades de Circuito Indio en Guadalajara en el Foro Independencia, la compositora de “Déjenme llorar”, explicó que instalarse en escenarios más pequeños no significa un retroceso en su trayectoria al considerar que de esta forma tiene la oportunidad de regresar a un concepto más acústico como en sus inicios.

“Hace mucho que no toco en lugares tan pequeños, al inicio de mi carrera lo hacía, pero no tenía dinero para lograr a tantas ciudades. Esto es una gran iniciativa porque me regresan a mi origen, también dan espacio a mucho talento de México, está bueno apoyar a bandas nuevas, talentos locales”.

Aprovechando la cercanía que este tipo de foros –entre 500 y 700 personas- Carla Morrison dará prioridad a las canciones de “Amor Supremo Desnudo”, su más reciente producción en la que sobresale su voz con el principal acompañamiento de guitarra.

“Revivo, de alguna manera, a mi carrera de una manera más orgánica y sencilla. Quise tomar esta oportunidad para revivir algunas canciones antiguas y presentarlas con teclado, guitarra, batería y coros, algo más sencillo. Hace mucho que no estaba tan cerca de la gente, el que me observen tan cerca me hace confrontarme conmigo misma, es algo estresante pero a la vez bonito, como artista me hace sentir viva y creativa”.

TOMA NOTA

Sigue la pista

Carla Morrison continuará de gira con Circuito Indio en Toluca, San Luis Potosí, León, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Oaxaca. Más información en: www.carlamorrisonmusica.com