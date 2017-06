James Blunt llegará a México

El cantautor visitará la Ciudad de México para promocionar 'The Afterlove'

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUN/2017).- El cantautor británico James Blunt anunció que visitará la Ciudad de México, para promocionar su más reciente material discográfico "The Afterlove", en el Teatro Metropólitan, el 20 de agosto.

Con cinco producciones de larga duración, el cantante y compositor nominado al Premio Grammy, dijo: "Simplemente no sé cómo se va a recibir este álbum. Lo único que sé es que me encanta, y podría ser algo que sólo me encanta, pero realmente pienso que este es uno de mis álbumes más emocionantes".

De acuerdo con un comunicado, los coescritores clave de 'The Afterlove' fueron Ed Sheeran y Ryan Tedder (OneRepublic), quienes han escrito algunos de los éxitos más grandes de la última década con Beyonce, Adele y Taylor Swift.

Esta es la primera gira para James después de "Moon Landing Tour", con la cual realizó más de 140 espectáculos en todo el mundo en el transcurso de 12 meses.

James Blunt llamó la atención del mundo en 2005 con su debut "Back to Bedlam", y el sencillo "You're Beautiful". Ha sido galardonado con una gran cantidad de premios, incluyendo cinco nominaciones a los premios Grammy, dos BRIT, dos Ivor Novello y ha sido anfitrión de los Premios MTV.