La nueva aventura de Volován

La alineación se ha refrescado con nuevos integrantes y un sonido más diverso

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2017).- Una de las bandas del rock-pop que tuvo buena acogida por el público juvenil fue Volován, “Monitor” fue una de sus canciones más emblemáticas y arropadas por la audiencia. Y cuando parecía que se extinguía su propuesta musical, la alineación se ha refrescado con nuevos integrantes y un sonido más diverso. Ahora Gerry —líder y vocalista— se acompaña de Fer y Torruco para comenzar una nueva aventura, la cual llega de la mano de “Destruir”, su nuevo sencillo que formará parte de la placa discográfica “Fuiste estrellas”.

“Este es un regreso, la banda se desintegró, se suponía que ya no íbamos a volver, pero yo grabé unas canciones, a la gente le gustó, me dijeron que se parecían mucho a Volován y decidí volver, les planteé esto a los ex integrantes, ellos no estuvieron de acuerdo y ahora ellos dos (Fer y Torruco) me han está acompañando”, comparte Gerry.

El pasado domingo Volován fue parte del cartel de “Rock por la vida”, era la primera vez que tocaban en Guadalajara como nueva alineación y también Gerry lo hacía desde hace ocho años, cuando había venido a tocar a la ciudad de manera independiente.

Torruco destaca también que en esta nueva etapa están concentrados en nuevas metas y en reforzar al grupo. “Ha estado bien padre, ha sido un proceso muy cómodo y divertido, ha habido buena química, traemos muchas ganas y mucha energía de logar cosas como grupo y creo que lo hemos podido demostrar en el escenario, por ejemplo en ‘Rock por la vida’ ”.

“Fuiste estrellas” se encuentra en proceso de realización, la primera etapa de cinco temas es totalmente hecha por Gerry, la segunda entrega ya la están trabajando también Torruco y Fer. “Llevamos ya como seis meses trabajando, todo ha ido creciendo naturalmente, todo empezó como una colaboración y esto ya es una invitación para ser parte del proyecto, ser parte de la imagen, del proceso creativo, una integración en su totalidad”.

Volován señala que desde que estaba la primera alineación, siempre se han caracterizado por ofrecer sonidos diferentes, pero conservando su esencia melódica, incluso ninguna canción se parece a otra. Seguirán realizando nuevas fechas de shows mientras continúan editando el disco que sale de manera independiente y donde ellos son quienes toman todas las decisiones. Saben que ahora el mercado se desenvuelve de una manera distinta, con un enfoque en plataformas digitales y redes sociales y están apostando por ello.