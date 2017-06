Israel Jaitovich, con 'La Neta del Planeta'

El actor y piloto platicó sobre este y otros temas que se encuentran en su agenda

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2017).- Con la agenda llena de nuevos planes y el interés por explorar nuevas plataformas, así pinta la segunda mitad del año para Israel Jaitovich, quien recientemente visitó la Perla Tapatía, y lo hizo con una buena carga de noticias por presumir.

Lo primero que dejó claro es que el proyecto de “La Neta del Planeta” saldrá pronto en televisión, aunque no en Las Estrellas (como estaba previsto originalmente), sino a través de la señal de paga de Unicable.

El actor y piloto charló con este medio sobre este y otros temas que se encuentran en su agenda inmediata.

—¿En qué va el proyecto de “La Neta del Planeta”?

—Es un proyecto que me pidieron en noviembre del año pasado, gravé ocho programas con Cecilia Galiano, me lo pidieron para una barra de comedia para el Canal 2, después vinieron cambios importantes en ejecutivos importantes de Televisa, entonces las barras y proyectos están volando, la última noticia que tuve, es que lo vamos a estrenar ya porque se pueden hacer viejas las noticias, porque es un noticiero, parece ser que se estrena ya pero por Unicable.



—¿Cómo enfrentar el cambio de Televisión a plataformas streaming?

—Creo que el mercado se está pulverizando, las opciones el público las tiene cada vez más amplias, entonces simple y sencillamente las cosas se tienen que acomodar, van a dejar de existir esos ratings de 40 puntos y va a haber ratings de cinco puntos, de 10 puntos, porque el resto de la audiencia va a estar viendo otras plataformas nuevas. No creo que eso genere una opinión, eso es lo que está pasando, es el futuro y el progreso y es parte de la ventaja del tema de las redes sociales.



—¿Qué opinas del género del stand up?

—Me parece que el stand up es una corriente que ya tiene muchos años en el mundo, en Estados Unidos ahí salen los comediantes, ahora yo creo que se puso de moda en México, y encuentro pocas diferencias, para mí el stand up es una rutina de comedia, que si en una rutina de comedia un comediante se pone un bigote y habla como ranchero, es un estilo, pero yo creo que son solo eso, rutinas de comedia, no hay muchas diferencias, entonces creo que está bien, me gusta, es una corriente interesante, y me parece que le pasará lo mismo que al reggaetón, es una moda que luego tomará su cauce natural y bienvenido sea.