Sergio Mayer evita hablar sobre situación de su hijo

Surgieron rumores de que Sergio Mayer Mori se encontraba en un centro de rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2017).- El actor y productor Sergio Mayer Bretón evitó comentar acerca de la versión de que su hijo, Sergio Mayer Mori, se encuentra en un centro de rehabilitación.

"No me interesa ni reafirmar ni desmentir nada además no he visto la nota, hasta que la vea ya sabré, pero no es de mi interés", declaró.

Esta semana, la revista "TV Notas" aseguró que Mayer Mori, de 19 años, está en un centro especializado en adicciones.

"Como no he visto la nota no puedo opinar nada todavía. No creo ni me interesa darle seguimiento a la nota porque es apoyar a la revista", dijo.

El intérprete de "Green Eyes" iniciaba su carrera como cantante bajo la dirección de su papá, cuando comenzó su romance con la modelo Natália Subtil, 10 años mayor que él, y poco después se anunció que esperaban un bebé.