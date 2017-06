Los cargos contra Bill Cosby y las sentencias que conllevan

El destino del comediante está en manos de un jurado cerca de Filadelfia que comenzó sus deliberaciones esta semana

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS (13/JUN/2017).- El destino del comediante Bill Cosby, acusado de abuso sexual, está en manos de un jurado cerca de Filadelfia que comenzó sus deliberaciones esta semana.

A continuación, un vistazo a los cargos y penas que podría enfrentar de ser hallado culpable:

¿De qué está acusado Cosby?

De drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004. Andrea Constand dice que Cosby le dio pastillas que la dejaron paralizada e incapaz de defenderse cuando él le toqueteó los pechos y genitales. Los abogados de Cosby dicen que estaban en una relación romántica y que lo ocurrido fue consensual. The Associated Press no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.

¿Qué cargos enfrenta?

Tres cargos de abuso sexual criminal con agravantes. Cada uno cubre un aspecto diferente del presunto crimen.

El primer cargo alega que Cosby penetró los genitales de Constand con sus dedos sin el consentimiento de ella. El segundo, que ella estaba inconsciente o semiconsciente en ese momento y no pudo dar su consentimiento. Y el tercero, que todo ocurrió luego que él le dio un estupefaciente que la dejó sustancialmente incapacitada y evitó que se resistiera.



¿Qué sentencia podrá enfrentar?

Cada uno de los cargos conlleva una sentencia estándar de cinco a 10 años en prisión.

Pero expertos dicen que si Cosby es declarado culpable, probablemente sus abogados puedan solicitar con éxito que los cargos se combinen para efectos de la sentencia, pues cubren el mismo encuentro y conducta.

Si el juez sigue los lineamientos de sentencia del estado, Cosby, de 79 años, podría estar tras las rejas hasta que tenga 84.

¿Cuál es el peor escenario posible para Cosby?



La ley de Pensilvania permite que los jueces consideren actos que no fueron motivo de acusación en sus sentencias. En el caso de Cosby, eso podría involucrar a otras más de 60 mujeres que lo han acusado de abuso sexual desde los años 60.

El profesor de derecho Wes Oliver, de la Universidad de Duquesne, dice que esas denuncias podrían llevar al juez Steven O'Neill a darle a Cosby una pena de cerca de 10 años.



¿Tendrá que registrarse Cosby como agresor sexual?

Sí. Si es declarado culpable, los fiscales dicen que Cosby tendría que registrarse como un agresor sexual y enfrentar una evaluación para determinar si es un depredador sexual violento.



¿Sería Cosby esposado y detenido de inmediato?

Si es hallado culpable, Cosby permanecería en libertad hasta el pronunciamiento de su sentencia, a menos que O'Neill le revoque su fianza de un millón de dólares.

El abogado defensor de Filadelfia Alan Tauber, que no está involucrado en este caso, dice que es poco probable para Cosby pues, dada su fama, le sería difícil escapar.