Katy Perry y Taylor Swift hacen de su pelea un negocio redondo

La supuesta rivalidad entre las artistas se originó desde el año 2010

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2017).- Muchas veces pasa que entre actrices y cantantes los medios fabriquen una rivalidad. Puede darse por un comentario sacado de contexto hasta un tweet que despierte la atención de los medios, pero pocas veces pensamos en el resultado que eso tiene en su carrera a largo plazo y en beneficio de quién. El caso más reciente es el de las cantantes Katy Perry y Taylor Swift, quienes se rumora su rivalidad comenzara años atrás.

En el 2010, Swift sostuvo un breve romance durante unos meses con el músico John Mayer, con quien luego de terminar, sus fans asumieron dedicó el tema de su álbum "Speak Now" titulado "Dear John". Por su parte, la relación entre Mayer y Perry duró más de un año e incluso, lanzaron al mercado un tema escrito por ambos titulado "Who You Love".

Si bien muchos medios se adelantaron a decir que la pelea entre ambas había comenzado por la relación que los involucraba a los tres, lo cierto es que el problema se originó cuando Perry le "arrebató" bailarines a la intérprete de "Love Story" en medio de su gira con el fin de unirlos a la suya. Aunque ambas artistas se lanzaron indirectas a través de entrevistas, publicaciones en Twitter y videos musicales como "Bad Blood" o "Swish Swish", es hasta hace unos días que su pelea de largo tiempo ha vuelto a acaparar la atención de los medios.

¿La razón? El mismo día que Perry ha lanzado al mercado su quinto álbum de estudio titulado "Witness", Swift ha decidido volver a subir toda su música a la plataforma de Spotify luego de abandonarla por más de dos años por considerar que "no compensaba de manera justa a compositores, productores, artistas y creadores de música".

Y los titulares no han parado ahí, la intérprete de "Roar" además de conceder entrevistas en donde ha "perdonado" a Swift deseándole lo mejor, y de rankear a sus exparejas y llorado por los sin sabores de la fama, ha compartido durante todo el fin de semana un Live a través de su canal de YouTube en donde lo mismo se le ha visto en pijama, que dando un recorrido íntimo por su casa, ha tenido invitados como Ru Paul y hasta se ha sentado a ver todos sus videos para recordar otras épocas, además de regalar cada hora entradas para un concierto que dará hoy en Los Ángeles.