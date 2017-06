'Carga' rumbo al éxito

La actriz mexicana Xochiquetzatl Rodríguez celebra su nominación a los premios Ariel, cinta donde se puso bajo la dirección de Alán Jonsson Gavica

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Con 14 años de experiencia en la actuación, la actriz mexicana Xochiquetzatl Rodríguez se encuentra emocionada por la nominación al Ariel que tiene en esta edición 2017 en la categoría Coactuación femenina, gracias a la película “La Carga”. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

“Para mí la noticia fue una sorpresa, no me la esperaba, yo regresaba de la playa cuando una amiga me llamó para darme la noticia. ‘La Carga’ se encontraba festivaleando, yo aún no veía la película, había trabajado en ella hace tres años, fue una experiencia hermosa trabajar con un equipo de España y México, me rencontré con grandes compañeros que además ellos también están nominados por la misma cinta, Harold Torres, Gerardo Taracena y Norma Reyna”.

En “La Carga”, cinta dirigida por Alán Jonsson Gavica, Xochiquetzatl realiza una participación especial como esposa del personaje que realiza Harold. La cinta podría estrenarse en cartelera nacional el próximo mes de septiembre y se desarrolla la trama a finales del Siglo XVI. Cuando un indio tameme y una española de la nobleza, atraviesan la geografía del Nuevo Mundo en busca de justicia. Durante el recorrido, las tensiones y diferencias entre ellos se suavizan y los lazos afectivos comienza a tomarlos por sorpresa.

Entre las mejores

La actriz compite en la nominación con Tiaré Scanda por “El cumple de la abuela”, Adriana Paz por “La caridad”, Mariana Treviño por “La vida inmoral de la pareja ideal” y Carmen Beato por “Los parecidos”, y asegura que estar con estas mujeres en la terna le parece muy enriquecedor. “Yo ya me siento ganadora, por el hecho de que reconozcan mi trabajo, que volteen a verme a pesar de que salga en algunas escenas. Voy sin expectativas, no voy más que sólo a divertirme, pasarla bien y reencontrarme con amigos”.

Además destaca una anécdota con la cinta por la que aspira al Ariel, pues cuando fue llamada para el filme no tenía planes de ser madre, luego cuando se consolidó el proyecto se enteró de que estaba embarazada, finalmente cuando dio a luz, a los pocos meses la llaman para rodar, tuvo que dejar la lactancia de su bebé para poder estar en la filmación, sin embargo, como desarrollaba el papel de una esposa y madre, tenía que convivir con un bebé de nueve meses, al cual tuvo la oportunidad de amamantar. “Fue una experiencia bien bonita, además estuve en contacto con la naturaleza, el director fue muy bondadoso y amoroso”.

EL DATO

¿Qué sigue para ella?

Por ahora la actriz está a la espera de que se realicen nuevos proyectos donde pueda desarrollar su talento, próximamente viajará a España para seguir con la promoción de “La Carga”. Recientemente participó en la cinta “Ayúdame a pasar la noche” de José Ramón Chávez Delgado.