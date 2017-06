Dinastía Suárez, comedia en los genes

Padre e hijo presentarán este 17 de junio un espectáculo de humor de todos colores en el Auditorio Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Hacer comedia no es novedad para la dinastía Suárez, tanto Héctor Suárez (padre) como Héctor Suárez Gomís (hijo) han encontrado en este género la oportunidad de reflexionar y analizar los acontecimientos políticos y sociales de México y cómo los mexicanos hacen frente a su misma idiosincrasia.

Aunque su formato habitual era la televisión, la dupla Suárez ahora domina el escenario teatral teniendo al stand-up como principal carta en “Los locos Suárez”, montaje en el que ponen sobre la mesa su peculiar humor, sarcasmo y mofa sobre la educación en México, de cómo cada familia trasmite su legado y forma de pensar a las generaciones venideras.

El show que llega al Auditorio Telmex este sábado 17 de junio, no solo ha dejado un buen sabor de boca a lo más de 100 mil espectadores que han acudido al montaje, para sus protagonistas, los Suárez, este formato de stand-up no tiene fecha de caducidad ante el éxito de las presentaciones, pues la idea inicial de solo permanecer ocho meses en cartelera ya se ha extendido por más de año y medio.

“El stand-up no se puede adaptar a nadie, tú te tienes que adaptar, es comedia de autor, de observación, nuestro tema central es la familia, de cómo nos educaron nuestros papás, de cómo los hijos vuelven a repetir los mismos patrones para educar a los suyos, es un círculo vicioso de malos hábitos que no hemos sabido frenar. En el stand-up y la comedia lo más importante es ser honesto que ser chistoso, mi papá y yo hablamos con honestidad, el que toca más temas políticos es mi papá”, explica Suárez Gomís.

Héctor Suárez expresa que su hijo fue quien ideó la posibilidad de que ambos alternaran en el escenario y aunque el proyecto se gestó durante dos años, finalmente lograron aterrizar el argumento en el que comparten experiencias familiares y actorales, pues Suárez Gomís es quien dirige totalmente la producción y la dinámica del espectáculo.

“La gente se divierte porque se ve reflejada en nosotros. Mi hijo es mi director, es quien me llama, soy su actor, soy disciplinado y profesional, el parentesco como padre se acaba al trabajar, me dejo dirigir y acato sus ideas. Para un actor es muy importante que el director sepa que quiere hacer contigo, a dónde va, mi hijo lo sabe perfectamente”.

Suárez Gomís destaca que si bien no hay fecha definida para que “Los locos Suárez” concluya temporada, el actor revela que transformar este montaje en una serie es una opción que ya se analiza para llevarla a plataformas digitales y así evitar la censura ante el contenido político y de humor que ambos intérpretes proponen sobre el escenario.

“Desde que se ideó el proyecto se ha mantenido fiel a la idea original, hemos reescrito algunas cosas a lo que está pasando actualmente, mejorando (…) Me encantaría que fuera una serie, tendría que ser una plataforma por el lenguaje, nuestra narrativa, no podemos dejar que nos censuren”.

La historia no termina

Héctor Suárez señala que en diversos momentos de “Los locos Suárez” se hace mención de la situación política de México y aunque nuevos personajes y panoramas se suman como el presidente Donald Trump, el primer actor destaca que sus populares personajes de la década de los 80 que hacen mofa política se mantienen vigentes en la actualidad del país pese al paso de los años.

“Ojalá la comedia sobre la política hubiera evolucionado, yo sólo me paro y digo la verdad, lo que pienso, de lo que adolece México, de lo que está sucediendo y no puede continuar. Está contra mi naturaleza quedarme callado, en el stand-up platicamos de la vida cotidiana (…) si en este momento repitiéramos ‘¿Qué nos pasa?’, así como la hicimos hace 30 años, es una pena, pero aún estaría vigente, no hemos avanzado en nada”.

ASISTE

Los locos Suárez

Auditorio Telmex

17 de junio a las 20:30 horas

Boletos de 250 pesos a 750 pesos