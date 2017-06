Ed Sheeran, enamorado de México

El cantante revela en entrevista exclusiva que vive con intensidad su travesía por nuestro país, disfrutando del calor de la gente, la delicia de la buena gastronomía y los misterios del tequila

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Ed Sheeran se encuentra en México para presentar su reciente disco “÷/Divide”, con el cual ha reinado las listas de los más vendidos. Gracias a su carisma, a sus melodías pegajosas y letras profundas, románticas y nostálgicas, el cantautor británico se ha robado los corazones de miles de personas, por lo que en cada presentación que tiene, es lleno asegurado. En entrevista nos adentra en su experiencia mexicana y nos cuenta sus planes a futuro.

—Guadalajara es tu segunda fecha en México, ¿cómo te la has pasado estos días en el país?

—¡Genial! Absolutamente bien. Realmente lo estoy amando. Sin embargo, lo verdaderamente difícil que estoy encontrando estos días es, yo soy una persona muy excesiva, entonces si me ofrecen una margarita, ¡me beberé 15!, si como tacos no me comeré un par, sino 20, así que creo que estoy ganando mucho peso aquí, pero es bueno, realmente me encanta. Además, es raro pero vas caminando por la calle y te encuentras una taquería con precios muy bajos, como dos dólares por diez tacos, es grandioso, es difícil no ser excesivo aquí.

—Comentaste sobre hacer una colaboración con Alejandro Sanz o Camila Carrillo, algo con ritmos latinos, cuéntanos más acerca de este plan futuro.

—Justamente hablaba de eso con la directora de la disquera. No depende de mí totalmente, también depende de ellos, lo que quieran hacer, cuando ellos digan sí, yo lo haré. Yo solamente quiero explorar diferentes sonidos del mundo, creo que es interesante ir como a Asia y ver qué se escucha ahí masivamente… cuando escuché por primera vez reggaetón estaba en Colombia, hace mucho tiempo, todavía no había penetrado tanto en la industria musical, y de donde yo soy menos, así que nunca estás consciente de lo que escucha el resto del mundo, por lo que me encantaría explorar más. Y ¡por supuesto cantaría en español! No lo haría en inglés, ¿cuál sería el sentido?

—Ahora que tienes el mundo a tus pies, ¿hay algún sueño que siempre hayas tenido y ahora lo puedas hacer realidad?

—Sueño, mmm… para mí un sueño sería volver a México con más fechas, más de tres presentaciones, además también pasar más tiempo. Tuve un poco de tiempo, el domingo quería ir a una destilería de tequila pero no pudimos porque nadie trabaja en domingos (risas), así que esperamos que antes de ir a Monterrey lo pueda hacer. Ya probé bastante tequila, es realmente rico… el mezcal es algo más doloroso.

—Y sobre las portadas de tus discos, cada uno posee un símbolo matemático, ¿por qué?

Es solamente algo que quise hacer hace años, y lo hice, y ahora la música, bueno no exactamente la música, sino la imagen que presentas como músico a través de los discos y demás, y se queda como tu estilo, algo que te diferencia, entonces cuando lo ven y lo asocian con uno saben qué esperar, entonces si uno luce similar al siguiente y así sucesivamente, es como una marca personal. Así que por eso se quedó esta idea. Porque para nada soy un amante de las matemáticas.

—Has hablado sobre el deseo de haber participado en el concierto One Love en Manchester, y apoyar este tipo de iniciativas. ¿Cuál crees que es el papel de la música en tiempos donde por todo el mundo surgen discursos de odio y tanta violencia?

—Honestamente, y hablando únicamente por mí mismo, y lo que yo creo que es una de las finalidades de la música, es ser un distractor. Mi trabajo es hacer a la gente feliz. Por ejemplo, cuando yo tengo un día malo o triste, mi manera de distraerme es llevar mi mente a otro lado, por lo que mi papel es poner sonrisas en la gente y hacerlos olvidar las problemáticas, aunque sea un momento.

EL DATO

Cinco cosas sobre Ed Sheeran

1.- Gastó casi tres mil dólares para comprar los juguetes que más deseaba cuando era niño.

2.- Su piel está llena de tatuajes, entre ellos una pintura de Henri Matisse.

3.- Cuenta con tres discos: “+” (Plus) de 2011, “x” (Multiply) de 2014 y “÷” (Divide) en 2017.

4.- En algún momento de 2016 dijo a MTV que quería deshacerse de su iPhone y de internet, comprar un Nokia 3310 y perderse en la naturaleza. A su regreso lanzó “Shape of You” y “Castle on the Hill” en enero de este año.

5.- Durante una gira en Costa Rica, el cantante confesó que quería cantar el éxito de Luis Fonsi, “Despacito”, pero le ganó la partida Justin Bieber.