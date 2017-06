Festival Coordenada 2017 tendrá dos días

Será el 20 y 21 de octubre cuando se lleve a cabo el festival

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- Luego de muchas dudas y especulaciones de si se llevaría a cabo o no, este día quedaron disipadas y con beneplácito de los melómanos. El coordenada GDL 2017 no será un sólo día sino dos.

Será el viernes 20 y sábado 21 de octubre cuando se lleva a cabo el festín musical.

Todo indica que será la última edición del Coordenada GDL en el Parque Trasloma luego de que el pasado 4 de abril el alcalde de Zapopan Plabo Lemus Navarro asegurara que en 2018 no habría más eventos masivos en el sitio en atención a quejas de los vecinos por el ruido.

Muchas son las expectativas acerca de qué artistas se presentarán ya que en octubre estarán dando shows en México los siguientes artistas:

Pet Shop Boys: 1 de Octubre en Pabellón, Monterrey, N.L y 3 de Octubre en Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

U2 y Noel Gallagher: 3 de Octubre en el Foro Sol, Ciudad de México.

Red Hot Chili Peppers: 10 y 11 de Octubre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Mon Laferte:13 de Octubre en el Auditorio Pabellón M, Monterrey, N.L.

Interpol: 17 y 18 de Octubre en el Pepsi Center WTC, Ciudad de México.

Aunado a ésto, el 21 de ese mes se llevará a cabo en Monterrey la primera edición del festival Live Out con artistas que tienen amplias posibilidades de estar en el Coordenada: Phonix, The XX, Paramore, Portugal.The Man. Bob Moses, The Growlers, Big Wild, Starley, The Cribs, Missio, Pumarosa, Public Acces T.V.

Y por qué no, incluso incluir a alguno de los artistas que se presentarán en el festival Vans Warped Tour MX que se celebrará el 22; Incubus, Good Charlotte, checa el cartel completo aquí.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de algún artista en el Coordenada gdl 2017.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO