La India Yuridia, lista para el Teatro Galerías

La comediante se presenta del viernes 16 al domingo 18 de junio en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- Una de las comediantes más importantes de México y Estados Unidos es La India Yuridia, para muestra la corta temporada que hará en el Teatro Galerías, tendrá tres fechas seguidas, del viernes 16 al domingo 18 de junio con cinco presentaciones. En entrevista habla de las sorpresas que verá el público, por ejemplo, que habrá música en vivo, pues además de humorista, también es cantante.



"Estamos muy contentos, la gente va a poder ver temas nuevos, seguimos por la misma línea del feminismo, pero con nuevas rutinas, unas más picantes, otras más familiares, habrá música y mucho relajo, para que todos se la pasen muy a gusto. A mí la gente ya me pide que vaya y le cante canciones". Incluso ya piensa en grabar un disco, asegura que ha habido platicas, sin embargo ahora la prioridad es el show.



"Tener tantas funciones es un compromiso muy grande, esperamos llenar las expectativas de la gente, este espectáculo yo lo veo como un desahogo, yo expongo mis temas y que la gente se sienta identificada, para mí eso es un gran honor". Para mantener el ritmo y el timing de cada función, asegura La India Yuridia que hace ejercicio y tiene una buena alimentación, así como recuperar el sueño.



Asegura que aunque ha estado en foros más grandes, para ella el teatro tiene una magia más especial. "Del público tapatío me gusta que son bien entregados, no necesitas pedirles el aplauso, van predispuestos a divertirse".



¡Agenda!



Viernes a las 19:00 y 21:45 horas

Sábado a las 19:00 y 21:45 horas

Domingo a las 17:00 horas

Boletos desde 380 a 280 pesos.



EL INFORMADOR / ENRIQUE ESPARZA