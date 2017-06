Salma Hayek recuerda cuando Trump quiso salir con ella

El magnate invitó a salir a la actriz aún sabiendo que ella tenía novio

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUN/2017).- La actriz mexicana Salma Hayek ofreció más detalles de cuando Donald Trump quiso salir con ella, pese a que tenía novio.

En octubre del año pasado, Salma ya había revelado las intenciones de Trump y recordó el tema en una entrevista con Trevor Noah en "The Daily Show".

Dijo que todo empezó cuando estaba en un evento con su novio y sintió frío. Entonces Trump, que estaba detrás de ella, le puso su abrigo en los hombros.

"Volteé y mi novio -tan encantador, lindo- le dijo 'hola' (a Trump) y él respondió 'lo siento, tu novia, vi que tenía frío' y él le siguió hablando a mi novio".

Según Salma, su novio y Trump siguieron hablando y los invitó a visitar su hotel en Nueva Jersey, además les pidió sus números telefónicos.

Trump jamás le llamó al novio de Salma, pero sí a ella. "Me invita a salir y yo estoy como de '¿y mi novio? ¿estoy loca? ¿me estás invitando a salir? Tú sabes que tengo novio'", recordó y dijo que Trump le respondió que su novio no era lo suficientemente bueno para ella. "No es importante, no es lo suficientemente grande para ti. Tienes que salir conmigo", le dijo Trump a la actriz.

Después apareció una historia en los medios según la cual él no saldría con ella por ser demasiado pequeña y Trump llamó a Salma para decirle que no sabía de dónde había salido eso.

"Pensó que yo trataría de salir con él, así la gente no pensaría que por esa razón (su estatura) él no saldría conmigo".