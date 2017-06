Viven el rocanroleo puro en Tlaquepaque

El municipio recibió por primera vez la edición número once de esta fiesta musical, donde El Tri fue el grupo estelar

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- La edición número once del Rock X la Vida tuvo un doble estreno: por primera vez se realizó en Tlaquepaque y además debutó El Tri dentro del festival. Para Alejandro Tavares, locutor y organizador del concierto que intenta prevenir el suicidio entre los jóvenes, fueron años de estar buscando a la agrupación comandada por Alex y Chela Lora, referentes en el rock nacional con 48 años de carrera. Para el líder de El Tri, “Es algo padrísimo participar en esta tocada”. Como extra para su concierto, el también compositor escribió una canción titulada “El rocanrol es vida”, con el mensaje de Rock X la Vida: la música como una herramienta. Sobre el estado actual de El Tri, Lora comentó que están por publicar su tercer disco sinfónico, esta vez con la Orquesta Sinfónica de Puebla en un concierto celebrado por el aniversario del 5 de mayo.

El álbum grabado en vivo incluye un DVD con material audiovisual. En cuanto a su discografía en estudio, Lora adelantó que ya preparan su álbum número 50, “Nacimos para rodar”, que incluye canciones sobre el gazolinazo, los 43 de Ayotzinapa y Donald Trump, entre otras. Más allá de la música, El Tri ha festejado y ha sido celebrado por su casi medio siglo de carrera: recientemente fueron motivo de un boleto conmemorativo del metro de la Ciudad de México. Alex Lora comentó con gusto que el tiraje de boletos se agotó antes de lo previsto, pues seguidores de la banda compraron no sólo para usarlos, sino para coleccionarlos: fueron 10 millones de boletos. Además, también en la capital del país se prepara un mural que se instalarán en un edificio de la ciudad. Chela Lora, esposa y “domadora” de Alex, además de corista de El Tri, demostró su gusto por tocar en el Rock X la Vida: aseguró que Alex Lora ha recibido comentarios de gente que no se ha suicidado gracias a la música de El Tri.

María Elena Limón García, presidenta del municipio, comentó previo al festival sobre la vocación de lucha contra el suicidio del mismo. Apuntó que fueron cerca de cien policías y cerca de una treintena de oficiales de protección civil quienes resguarden el festival. Por parte del gobierno de Jalisco, Rock X la Vida cuenta con el apoyo de Grandes Eventos, cuya directora Ofelia Medina resaltó el escenario Jalisco. Del festival, comentó la importancia de ser gratuito y con un ambiente familiar.

Buena respuesta

El Estadio Tlaquepaque de Rugby recibió a los melómanos convocados por el Rock X la Vida con dos escenarios principales ubicados en el campo del estadio, y uno tercero a un costado, de menor tamaño. Pero la diversión no se iba a ceñir a la música, pues en las canchas del recinto, contiguo al campo, se colocaron juegos de los patrocinadores, además de la comida.

Puestos, foodtruck y vendedores ofrecieron pizzas, tortas, cerveza, micheladas y otras bebidas y comidas. Al ser un concierto gratuito, la gente agotó las entradas regaladas en las últimas semanas. Desde temprano el estadio empezó a recibir al público, con un flujo de personas que fue en aumento conforme avanzó la tarde. Una gran mayoría de los que se dieron cita en las primeras horas del festival fueron adolescentes.

Aunque el Sol pegó duro durante la tarde, el ánimo no iba a bajar: Alfonso André, Monos Piratas, Las Pelotas y Los Guasones brindaron su música frente a un público acalorado pero resguardado por gorras, hidratado por la cerveza o agua, y en ocasiones sentados en el pasto. Tavares lo había anunciado: a diferencia de otros festivales y debido a la sede, en este Rock X la Vida no habría tierra, por el pasto en el estadio. Ello sirvió para que no existieran nubes de polvo con el baile o los brincos de los presentes. Además de la prevención del suicidio, la vocación del Rock X la Vida es tender puentes en el rock en Latinoamérica, afirmó Tavares al resaltar la presencia de Amanitas, Las Pelotas y Los Guasones, del Sur del Continente, que a pesar de la distancia conectan con el público tapatío: “Es un gusto regresar a México en menos de seis meses”, comentó el vocalista de Los Guasones al comenzar su set.