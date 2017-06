Carla Morrison te pide que le mientas

Es una de las cantantes más taquilleras del momento y tendrá gran presencia en Guadalajara; por lo pronto, se presentará esta semana en el Circuito Indio y posteriormente, durante la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- Aunque sabe que es una de las artistas mexicanas que mayor venta de boletos registra en México, la cantautora Carla Morrison asegura que este reinado puede terminar sin aviso, por lo que ha decidido enfocarse a crear experiencias únicas en sus conciertos… A ofrecer lo que otros artistas no dan.

“Tengo entendido que soy de las pocas artistas que sí venden boletos, la gente se acostumbra a pagar por un concierto con muchas bandas pero no quieren pagar por un show individual. Desde hace dos años los que venden boletos son Sasha, Benny y Erik, yo soy otra y un artista más que no recuerdo, la vida cambia muy rápido y no sé cuánto más dure esto”, comparte en entrevista.

Tan sólo entre junio y julio, Carla Morrison tiene previsto ofrecer 14 conciertos: 11 por distintas ciudades de México y tres más en España: Barcelona, Madrid y Bilbao; presentaciones que fungirán como ruta para “Amor Supremo Desnudo” (ganador del Grammy Latino en 2012 en su corte original), su más reciente producción en la que versiona sus canciones en acústico añadiendo un par de temas inéditos como “Dime mentiras”.

“Con ‘Amor Supremo’ me pedían que cantara pero solamente con la guitarra y mi voz, pensé que podía grabarlas otra vez en acústico. Cuando comencé mi carrera hacía acústicos porque no tenía dinero para una banda, después pasé a producciones más grandes y ahora regreso a este formato de manera natural, preparé todo desde cero, es algo orgánico”.

Mientras alista su gira y visita a Guadalajara el próximo 15 de junio como parte del segundo ciclo de Circuito Indio, Carla Morrison reflexiona sobre los cambios de la industria musical en México y cómo las nuevas tendencias de consumo y promoción pueden impactar positiva o negativamente a los artistas independientes como ella, de cómo a pesar de tener proyección internacional en plataformas como Spotify, las dinámicas gratuitas o de paga afectan económicamente a quienes no tienen el respaldo de una disquera autosustentable.

“La gente tiene al alcance la música pero no la compran. Las ganancias para los artistas bajan. Spotify me apoya para que yo esté sonando en muchos países, pero como artista independiente sí me afecta. Estamos en una etapa de ajustes de la industria, lo digital cambia todo, el cómo consumimos”.



Busca mayor cercanía

Morrison puntualiza que la industria musical en México está en un proceso evolutivo que no podrá asentarse inmediatamente, por lo que renovar la dinámica de sus conciertos es una iniciativa que ha puesto en marcha para atraer al público a sus presentaciones tanto individuales como de cartelera compartida, además de intentar que los fans presten atención a lo que sucede en el escenario a través de sus ojos y no por medio de las pantallas del celular.

“Cuando empecé no había tantos celulares y ahora cada vez hay más. Al principio sí me era molesto, siempre me preocupo por la experiencia que tendrá mi público, pero si me están grabando o no, si me están viendo directamente o con su teléfono, al final no puedo hacerme cargo, es algo que me preocupa no solo en los show, en la vida estamos muy distraídos con eso. La gente que sí es muy fan está sin celular, la experiencia es decisión de cada quien”.

Carla revela que entre sus intenciones figuran explicarle al público cómo son las entrañas de la industria para hacerlos más partícipes y así apoyen al talento emergente en plataformas como Circuito Indio, además de ofrecer productos más únicos y personalizados que solamente se venden en los conciertos, como recientemente anunció réplicas de sus tatuajes, pero en parches para ropa.

“Además de artista también soy empresaria. La idea de los parches ya estaba pero no era algo palpable, era difícil, esto lo hago para dar una experiencia única a la gente que va a mi show, muchas veces nos conformamos con tener la típica playera o taza del artista, a los conciertos que he ido en Estados Unidos la mercancía del artista es más creativa, es un estandarte alto que como artista te tienes que retar”.

Mancuerna española

Carla Morrison revela que el concierto que ofrecerá durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el próximo diciembre, aún no tiene una estructura o plan para acompañarse por Dani Martín, vocalista de El Canto del Loco, que vendrá como uno de los exponentes de la ciudad invitada de honor: Madrid.

“Todavía no lo tenemos muy claro, con Dani Martín ya tengo una canción (‘Que se mueran de envidia’), en julio voy a Madrid y tenemos planeado vernos. Dani también es artista independiente y es emocionante hacer esta colaboración juntos en la FIL, será algo especial”.

¡Agéndalo!

Carla Morrison, compartiendo escenario con Jandro, en el segundo ciclo de Circuito Indio en Guadalajara el próximo 15 de junio en el Foro Independencia a las 21:00 horas. Boletos: 678 pesos aproximadamente a través de www.eticket.mx. Más información en circuitoindio.com.