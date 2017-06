‘Dear Evan Hansen’ triunfa en los premios Tony

El musical llegó a la ceremonia como la segunda puesta con más nominaciones de la noche

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/JUN/2017).- "Dear Evan Hansen", el emotivo musical sobre jóvenes forasteros, fue galardonado el domingo con premios Tony que incluyeron mejor libreto, música original, orquestación y actriz de reparto.

Benj Pasek y Justin Paul, quienes recientemente obtuvieron el Oscar por la canción "City of Stars" de la película "La La Land", se alzaron también con el Tony por escribir las canciones de "Dear Evan Hansen".

Momentos después, el escritor de la historia, Steven Levenson, se llevó el honor al mejor libreto y Alex Lacamoire el de mejor orquestación. La veterana actriz Rachel Bay Jones obtuvo su primer Tony por su trabajo en el musical.

"Dear Evan Hansen" llegó a la ceremonia como la segunda puesta con más nominaciones de la noche. El show se centra en un solitario joven de 17 años que fabrica una amistad previa con un compañero de clase que se suicidó. Cuenta con apasionados seguidores y el domingo ha generado vítores cada vez que es mencionada en el Radio City Music Hall.

Otros artistas ganaron Tonys por primera vez al principio de la velada: Michael Aronov, al mejor actor de reparto en una obra por su trabajo en "Oslo", y Gavin Creel como mejor actor de reparto en un musical por "Hello, Dolly!".

Cynthia Nixon obtuvo su segundo Tony, esta vez a mejor actriz de reparto en una obra por su trabajo en "The Little Foxes" de Lillian Hellman. Nixon, una de las estrellas de “Sex and the City", pronunció un discurso de aceptación politico al saludar a quienes se niegan a quedarse callados cuando ven cosas malas pasando en el mundo.

Kevin Kline recibió su tercer Tony por su papel de un egocéntrico ídolo de matiné en medio de una crisis personal en la obra "Present Laughter". Agradeció, entre otros, al National Endowment for the Arts y al National Endowment for the Humanities.

Laurie Metcalf ganó su primer Tony, a mejor actriz en una obra, por su trabajo en "A Doll's House, Part 2". Había ganado tres premios Emmy por su papel de Jackie Harris en "Roseanne" y le agradeció a sus hijos.

En su debut como anfitrión de los Premios Tony, Kevin Spacey inauguró la ceremonia con gracia y humor, bailando, cantando y haciendo chistes en un número en el que incluyó los cuatro nuevos musicales nominados e imitó a la actriz Glenn Close.

Spacey, quien fue nombrado maestro de ceremonias luego que otras varias celebridades rechazaran el trabajo, se rió de sí mismo en un número inaugural de 10 minutos en el que gradualmente se va sintiendo más cómodo pese a que teme que recibirá tuits desagradables.

La ceremonia abrió con un triste anfitrión vestido como el personaje principal de "Dear Evan Hansen", con todo y el brazo enyesado, antes de aparecer en la cama en una parodia de "Groundhog Day The Musical" con Stephen Colbert y lucir más tarde una barba como si estuviera en "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812".

Spacey recibió consejos de los exanfitriones Whoopi Goldberg (en vivo) y Billy Crystal (en una grabación). Las Rockettes llegaron para bailar con el elenco de "Come From Away". Spacey se divirtió incluso con los rumores sobre su orientación sexual mientras cantaba el tema de Andrew Lloyd Webber "As If We Never Said Goodbye" de "Sunset Boulevard". Vestido como Close, cantó "I'm coming out..." (estoy saliendo) e hizo una pausa para aclarar "del maquillaje...".

Entonces lideró una línea de bailarinas de tap que elevaban sus piernas suciendo un sombrero de copa, esmoquin, corbata blanca y bastón. "Voy rumbo a Broadway", cantó. "Su próximo anfitrión ha sido encontrado". Tras el frenético número, solicitó que su cardiólogo estuviera cerca.

La velada incluía números musicales de nuevos espectáculos y reposiciones como "Bandstand", ''Come From Away", ''Dear Evan Hansen", ''Falsettos", ''Groundhog Day The Musical", ''Hello, Dolly!", ''Miss Saigon", ''Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812", y "War Paint".

Sin embargo, el público no escuchará cantar a Bette Midler tras fallidas negociaciones con la diva, estrella de la exitosa reposición de "Hello, Dolly". También quedaron fuera el popular show "Anastasia", pese a que está atrayendo jóvenes y en especial mujeres; y los musicales "A Bronx Tale" y "Charlie and the Chocolate Factory", que disfrutan de popularidad en taquilla.

Los principales musicales nominados son "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812", con 12 candidaturas, "Dear Evan Hansen", con nueve, y "Hello, Dolly!" con 10. Entre las obras se destacan "A Doll's House, Part 2", con ocho menciones, y "Oslo" con siete. El año pasado la atención se centró en cuántos trofeos se llevaría "Hamilton"; este año se anticipa que se repartan entre múltiples puestas.

Los productores de Broadway estarán agradecidos este año porque la emisión televisiva no competirá con ningún partido de finales de la NBA, aunque sí con un juego de playoffs de la Copa Stanley. También mantendrán los dedos cruzados para evitar cualquier falla técnica o humana, como las ocurridas recientemente en los Oscar, donde se anunció al ganador equivocado, o los Grammy, que tuvo problemas de sonido.