Kevin Spacey se luce al inicio de los Premios Tony 2017

Demostró su talento para el canto y el baile con un número de tap

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUN/2017).- Kevin Spacey no sólo actuó al inicio de la entrega 71 de los Premios Tony, a lo mejor del teatro en Broadway.

El protagonista de "House of Cards" también demostró su talento para el canto y el baile, pues hizo un número de tap.

Spacey realizó parodias de algunas de las obras nominadas y tuvo como invitados en el escenario del Radio City Music Hall a Whoopy Goldberg, Stephen Colbert y a Billy Crystal (este último por medio de un video).

Durante el número de apertura Whoopi Goldberg apareció como invitada sorpresa y bromearon sobre sus preferencias sexuales .

“¿Cuánto tiempo has estado en ese clóset?”, le preguntó Spacey, a lo que Whoopi respondió “Bueno, Kevin, depende a quién le preguntas”.

Las bromas no terminaron ahí, pues más adelante Spacey se disfrazó como Norma Desmond, personaje de “Sunset Boulevard” y mientras cantaba “As If We Never Said Goodbye” dijo “Estoy saliendo – esperen, no, no, no, no” (en relación a la frase salir del clóset cuando alguien revela su homosexualidad).

En Twitter, usuarios se preguntaron si es que tanto Spacey como Whoopi salieron del clóset de una forma sutil en la gala.

La actriz Scarlett Johansson presentó al primer ganador de la noche, Michael Aronov, de la obra "Oslo", como mejor actor secundario en una obra.