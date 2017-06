Thalía, en la alfombra roja de los Tony 2017

Varios famosos ya se encuentran en el Radio City Music Hall

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUN/2017).- La actriz mexicana Thalía desfiló por la alfombra roja de los Premios Tony, a lo mejor del teatro en Broadway.

A su paso por la alfombra, la actriz posó junto a su esposo, el empresario musical Tommy Mottola.

Sally Field, Rachel Bloom, Stephanie J. Block y Lea Salonga también se encuentra ya en el Radio City Music Hall para la 71 entrega de los premios.

Kevin Spacey se encargará de conducir la ceremonia en la que "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" y "Hello, Dolly!" son las más nominadas.