Famosas desfilan por alfombra roja de los Tony 2017

La actriz Sally Field ha sido una de las primeras figuras en llegar a la ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUN/2017).- La actriz Sally Field ha sido una de las primeras figuras en desfilar por la alfombra roja de los Premios Tony 2017.

Field está nominada en la categoría de Mejor Actriz en una obra por "The Glass Menagerie".

En esa categoría también compiten Cate Blanchett, Laura Linney, Jennifer Ehle y Laurie Metcalf.

Además de Field, por la alfombra roja han desfilado otras actrices como Rachel Bloom, Stephanie J. Block y Lea Salonga.

Kevin Spacey será el encargado de conducir la ceremonia 71 de los premios a lo mejor del teatro en Broadway, desde el Radio City Music Hall.

Los musicales "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" y "Hello, Dolly!" son las obras con más nominaciones. La primera compite en 12 categorías, mientras que la segunda aspira a diez galardones.