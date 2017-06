Ed Sheeran, emocionado por presentarse ante público mexicano

El cantante británico asegura que tiene planes de trabajar con Alejandro Sanz

CIUDAD DE MÉXICO (10/JUN/2017).- Las reacciones de las personas son muy diferentes durante una presentación en Inglaterra que fuera del país, "tenía que estar en México", dijo el cantante inglés Ed Sheeran en conferencia de prensa.

Minutos antes de su presentación ante miles de personas, en su mayoría jóvenes, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el autor de "Shape of you", canción pensada en un primer momento para la artista estadounidense Rihanna, se manifestó contento de presentarse por primera vez ante el público mexicano.

Con más de 800 millones de oyentes al mes en la plataforma de música Spotify, aseguró que no tiene planes de grabar canciones populares en español, pero mencionó que hay planes de trabajar con material del español Alejandro Sanz.

En conferencia de prensa señaló que no ha tenido decepciones amorosas importantes, por lo que su trabajo musical abarca temas relacionados con la familia, el amor y la amistad.

En ese sentido, refirió que la mejor manera de enfrentar eventos como los ocurridos semanas atrás en el concierto de Ariana Grande en Manchester, es que los músicos se mantengan unidos y envíen mensajes de paz en conciertos como el One Love.

"Es algo fantástico, me hubiera encantado estar ahí pero no fue posible. Manchester afecta no sólo a la música, sino en general (...) Lo que podemos hacer es responder, por lo que el evento One Love en el que se demuestra que estamos unidos y que por ninguna razón nos va a impedir tocar".

En cuanto al intercambio musical entre artistas hispanohablantes y angloparlantes refirió que sabía que se iba a dar de algún modo, sin embargo se preguntaba constantemente el motivo por el cual no había sucedido antes.

Añadió que sus canciones las escribe al estar en horas de trabajo, en hoteles y en aviones, sin embargo las más felices son aquellas que escribe en casa, al lado de su familia.

Agregó que sus proyectos con el artista inglés, Elton John, han sido favorables y una vez que se quitó los nervios de trabajar con uno de los artistas de mayor reconocimiento mundial el trabajo comenzó a fluir de manera natural.