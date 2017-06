Anuncian fecha de estreno de película de terror 'Viene de noche'

Viene de noche , de Trey Edward Shults, tendrá su exhibición en México próximamente

CIUDAD DE MÉXICO (10/JUN/2017).- Tras estrenarse recientemente en Estados Unidos, la película de terror "Viene de noche" (It comes at night), del cineasta Trey Edward Shults, tendrá su exhibición en México a partir del 29 de junio.

Luego de debutar con la aclamada cinta "Krisha", Edwards Shults presenta ahora esta historia de una familia que vive refugiada en el bosque toda vez que una amenaza aterroriza al mundo.

Su tranquilidad, orden, bienestar y armonía se verán afectados con la llegada de unos extraños que, desesperados y sin un lugar a donde ir, les pedirán asilo. A partir de ello, deberán luchar y protegerse del peligro diabólico que los acecha.

El elenco está conformado por Joel Edgerton, Riley Keough, Chistopher Abbott, Carmen Ejogo, Kel vin Harrison Jr. y Griffin Robert Faulkner, se informó a través de un comunicado.

Producida por Animal Kingdom / A24, "Viene de noche" fue escrita por el propio Trey Edward Shults, quien también se encarga de la dirección.