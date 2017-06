El público gana en el duelo de reinas

Ana Bárbara y Edith Márquez unieron sus voces en el Auditorio Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Por fin se llegó el día en que Ana Bárbara y Edith Márquez unieran sus voces en Guadalajara. Así sucedió este viernes por la noche en el Auditorio Telmex cuando ambas llegaron con su gira “Par de reinas” donde un público de siete mil personas las abrazó coreando y disfrutando de sus éxitos.

La velada comenzó cerca de las 21:20 horas, las dos luciendo entallados atuendos y melenas abundantes. Y si bien el público estuvo atento al espectáculo, la gran mayoría de la audiencia permanecía en su asiento admirando a la reina de los palenques y a la reina grupera.

La primera canción que abrió el show y a dueto, se trató de Entre ella y yo. “Pisar este escenario y compartirlo con Ana Bárbara y con este público que son ustedes tan amorosos, me enorgullece mucho. Ana es una gran mujer”, dijo Edith.

Luego vino el turno de Ana Bárbara para cantar en solitario Me asusta pero me gusta, Ya no te creo nada, No es brujería y No sé qué voy a hacer. “Vamos a hacer un recorrido por la nostalgia, que hermoso está el público”, compartió Ana.

La alianza musical regresó al escenario para que ambas interpretaran No lloraré. La complicidad entre las cantantes es genuina, amigas y compañeras echándose porras, elogiándose mutuamente y ofreciendo interpretaciones poderosas acompañadas de una banda de siete músicos y tres coristas, más un grupo de bailarines.

Edith tomó el turno para deleitar con No te preocupes por mí y el clásico Por hablarle de ti. Quiso hacer un reconocimiento público a Bobo Producciones, la empresa de representación de Ari Boroboy, a la cual ella y Ana Bárbara pertenecen.

EN DETALLE

Y la fiesta seguía

Al cierre de esta edición continuaba el concierto donde se esperaba que la velada durara más de tres horas. Todavía faltaba la aparición de la banda sinaloense y canciones tributo a Juan Gabriel y Vicente Fernández. En el show seguido las cantantes lucían diversos atuendos para deleite de la audiencia.