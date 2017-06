Nueva tendencia en la electrónica nacional

Tras la nominación a los MTV Millenial Awards, Tom & Collins preparan un nuevo disco

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Renovando la escena de la música electrónica mexicana, el dúo Tom & Collins vive un buen momento en su carrera. Tras la nominación a los MTV Millenial Awards, donde también fueron headliners en la fiesta previa, los DJ's mexicanos preparan ya un nuevo disco de larga duración en el que incluyen colaboraciones con artistas nacionales y extranjeros.

Conformado por los DJ's mexicanos Juan Pablo y Jorge, este dueto electrónico nació con la invitación de Jorge para presentarse en un club de la Colonia Roma de la Ciudad de México, platicó Juan Pablo en entrevista. La experiencia se repitió el siguiente fin de semana, y el siguiente, hasta que decidieron establecerse y nombrar el proyecto como Tom & Collins.

Como bien dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una, y cuatro manos mezclando música crean sets más energéticos. La dinámica de los djs al presentarse en público es generar un diálogo, back-to-back, en donde cada uno mezcla una canción a la que responde en otro, muchas veces sorprendiendo a los asistentes pero también al compañero, pues suelen dar a conocer nuevos beats en vivo, platicaron.

Para Jorge, la buena vibra y la química existe igualmente al trabajar en el estudio, donde comparten ideas y melodías para incorporar en su música.

De vuelta a los conciertos, los sets de Tom & Collins varían según el lugar en el que se presentan, no necesariamente por la ciudad. Por ejemplo, al entrar a festivales con diversidad de géneros amplían sus posibilidades para programar y mezclar música que impacte más en la gente, a diferencia de festivales exclusivos de música electrónica.

A la par de las colaboraciones que preparan para su siguiente LP (como la de Jesús Navarro Reik), Tom & Collins retoma clásic, como “Give me one reason” de la cantante estadounidense Tracy Chapman. Y es que como melómanos, los DJ's de Tom & Collins tienen gustos más allá de las fronteras de los géneros y subgéneros electrónicos, desde el pop alternativo hasta el house inglés. Sus gustos musicales y descubrimientos recientes se pueden escuchar en su proyecto de radio People Like Us.

Entre sus próximas fechas confirmadas, los DJ's visitarán Jalisco el fin de semana del 23 y 24 de junio, cuando viajarán a Puerto Vallarta. Antes irán a Colombia, además de Mexicali y Cancún, donde estarán en el Corona SunFest, entre otras ciudades más.