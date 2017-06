Grammy Latino bajo la batuta mexicana

Gabriel Abaroa hace un recuento de su camino al frente de los premios, al tiempo que apunta al futuro

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- La polémica le importa poco a Gabriel Abaroa, mexicano que desde hace 15 años lleva le mando de los Grammy Latino, responsabilidad con la que se ha enseñado a defender a la buena música, a la que propone el rescate tradicional y apuesta por las fusiones rítmicas innovadoras.

Gabriel Abaroa reflexionó sobre la consolidación de los Latin Grammy durante su gestión y aunque no reveló las sorpresas que la próxima entrega de premios tendrá, sí subrayó los esfuerzos de la organización por impulsar a talentos que están dispuestos a proponer nuevas fusiones sonoras dejando atrás las etiquetas de los géneros.

“Creo que hoy la organización está muy lejos de donde me la entregaron, no es por mí, es porque alguien creyó en mi historia”, explica Gabriel Abaroa al destacar cómo los Grammy Latino conviven con las nuevas tendencias de consumo y proyección internacional para la entrega de galardonas ante los mecanismos de consumo y popularidad que plataformas como Spotify proponen y de paso han modificado la velocidad con la que los artistas lanzan nuevas canciones o producciones completas, además de disminuir la venta de discos o sencillos en los formatos físicos y virtuales.

“Al final todo impacta, pero no conozco a ningún miembro votante de la academia que vote por algo porque está en Spotify y tiene 17 millones de hits. La canción es buena o no, si es buena merece el voto y si no, no lo tendrá aunque le guste a los jóvenes”.

Gabriel Abaroa añade que en su experiencia como titular de los Latin Grammy los criterios de votación han cambiado entre el jurado, por un lado, la apertura hacia nuevas propuestas de por parte del jurado más adulto, y por otro el tradicionalismo de los más jóvenes hacia esas innovaciones sonoras. “Los jóvenes son más conservadores que los más adultos, quizá ellos porque han pasado por tanto están más abiertos a las fusiones, a escuchar diferentes cosas. Los jóvenes son más defensores”.

Orgullo tricolor

Gabriel Abaroa señala que una de las mayores presiones al ser el titular de los Latin Grammy es ser mexicano, una característica que toma como motor central para ejercer un trabajo impecable que no sólo deje a su nombre como un director valioso en la industria, sino a México como un país con profesionales dedicados a la industria capaces de llevar una de las batutas más codiciadas de lal mundo sonoro.

“Estar al frente de los Grammy Latino es una triple responsabilidad. Todos somos buenos en alguna cosa, pensamos que somos mejores de lo que en realidad somos, pero hay una cosa en la que nadie me gana que es el amor y pasión que siento por la música, yo eso lo defiendo, es algo no medible, nadie me baja de esa idea. Ese amor por la música me hace saber que yo no puedo fallar. Soy mexicano y como mexicano me dieron la responsabilidad de representar a una organización que es muy visible, si se me revienta, no es Gabriel Abaroa quien falla, es un mexicano el que falla”.

Familia musical

Gabriel no es el único Abaroa con presencia internacional en la música, sus cinco hermanos también figuran como personajes clave en el desarrollo de la industria sonora. Por un lado está Lili que fue integrante de Pandora, Mauricio es compositor, Cristina es productora, Alejandro es director de Arte y Repertorio de Warner Music.

¿Música buena y mala?

Gabriel Abaroa hace hincapié en que las discusiones e intentos por tratar de definir que es música buena o mala es algo que jamás llegará a una conclusión convincente ya que la música es un gusto sumamente personalizado.

“Es como tomar vino o café, habrá quien diga que cierta marca o estilo es el mejor y otros dirán que no tienen idea de lo que hablan. Todo eso se vale, es subjetivo, el punto es cómo eso interviene en los votos. Lo que gana siempre es el promedio. Lo que sé es que ahora hay una regresión en la forma de valorar la música. Natalia Lafourcade está en un disco que rescata la música mexicana, Concha Buika rescata a Chavela Vargas, Lila Downs también rescata música de Lara, eso significa que la música permanece a través del tiempo, lo único que cambian son los intérpretes y arreglos para que a las nuevas generaciones les guste”.