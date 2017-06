La chica del clima pronostica tornado

La guapa regiomontana debutará en la pantalla chica con el filme 'Sharknado 5'; sus miles de fans la podrán ver por Syfy

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Todo está listo para que la quinta entrega de la franquicia de ciencia ficción “Sharknado 5: Global Swarming” llegue a la pantalla chica. La producción será estrenada el próximo 6 de agosto, en el canal Syfy, para más de 100 países alrededor del mundo.

Para esta entrega, la producción contó con la participación de una guapa mexicana: Yanet García, quien en entrevista comparte que su papel es importante en el desarrollo de esta quinta parte.

Actualmente Yanet es conocida por ser la chica del clima de Televisa Monterrey:

“El paso de la pantalla chica al cine fue algo increíble”, comenta la ahora actriz. “César Rincón y su empresa me contactaron. Cuando me dijeron, ni lo dudé (aceptar). Me sentí halagada, feliz y muy emocionada por haber sido tomada en cuenta para este proyecto; jamás imaginé nada de lo que pasó”, agrega.

Pero no todo fue sencillo… Y es que Yaneth no niega la dificultad que tuvo, aunado al nerviosismo que sintió por no ser actriz de formación, pero al ver la oportunidad no podía dejarla pasar.

“La verdad fue difícil, porque algunas escenas fueron en inglés (ella lo aprende en Nueva York). Estaba nerviosa al inicio, pero con la ayuda del productor y el staff, todo fue más sencillo. Al final quedé muy feliz y lo disfruté bastante”, aclara.

Atenta a todo

Al ser nueva en el tema, se le cuestionó sobre qué fue lo que más le llamó la atención al momento de filmar la película: “Lo más interesante fue ver cómo hacían el filme. Uno ve los efectos especiales y se imagina que es algo súper complicado, pero me fascinó el detrás de cámaras, las tomas, la producción; fue muy divertido”.

Hablando sobre la temática de la película, García no dejó entrever mucho, pero sí aportó un poco de su rol: “Mi personaje se llama Chara, y juega un papel importante en el desarrollo de la película. Un tornado gigante pasa por ciudades como Londres, Río de Janeiro, Roma, y varias más, y eso es algo ¡wow! Creo que a las personas les va a gustar”.

El rodaje de esta película resultó ser un escaparate para la nueva actriz; y ahora la ve como la oportunidad para hacer más proyectos similares, aunque confiesa que no era algo que ella buscaba: “Yo estaba enfocada en mi negocio, pero llegó esta oportunidad y la tomé. Ahora dejé en stand by lo del clima y me mudé a Nueva York, para mejorar mi inglés y ampliar mi currículum. Yo soy contadora y presentadora, pero nunca había experimentado la actuación. Lo veía como algo admirable y me gustó mucho. Seguiré preparándome… Me gustaría estudiar actuación para buscar hacer más cosas. Me gustaría mucho”.

Finalmente, Yanet García se dijo agradecida en todo aspecto. “Es una gran oportunidad para mí. Ha sido una experiencia de gran aprendizaje con momentos inolvidables. Me llevo nuevos compañeros, amistades y estoy feliz porque todos me trataron muy bien. Me siento agradecida. Espero que a las personas les guste, pues es una película diferente”.

¿De qué va “Sharknado”?

“Sharknado” es una película de terror, cuya primera entrega fue en 2013. Trata sobre un tornado marino que levanta los tiburones del océano y los esparce por diferentes metrópolis. Actualmente se prepara para el estreno de su quinta entrega, y es transmitida por el canal Syfy. Los protagonistas de la saga son: Ian Ziering, Cassie Scerbo, Tara Reid, Aubrey Peeples y John Heard.

