Carlos Rivera da a la banda y el reggaetón

El cantante se sube al tren del género urbano con el tema 'Lo digo'

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- Ser el máximo exponente de la balada en México no es una prioridad para Carlos Rivera. El cantante oriundo de Huamantla, Tlaxcala, asegura que su reto ahora es consagrarse como un intérprete multigénero de la mano de los cubanos de Gente de Zona y la madre de todas las bandas, El Recodo.

Alistando detalles para llegar nuevamente al Auditorio Telmex el próximo 1 de julio con su Gira “Yo Creo”, Carlos Rivera da promoción a una de sus colaboraciones más recientes: “Lo digo”, tema escrito por él y Gian Marco, con el que se adentra a los ritmos tropicales que Alexander Delgado y Randy Malcom proponen en la agrupación Gente de Zona, dejando en claro que los sonidos latinos no solo se enfocan al reggaetón.

“Su propuesta es muy interesante, no es la típica de reggaetón, Gente de Zona hace algo diferente, son la fiesta de las calles de Cuba. La canción es más un vallenato que otra cosa, pudimos fusionar estilos y ritmos. Esto es la bandera y lenguaje de mi gira, lo que intento. Hay que arriesgarse y lo hago con mi música, trato de ser valiente, de no quedarme en mi zona de confort haciendo las baladas como todos hacen o esperarían de mí. Es un riesgo que puede funcionar o no, todos los riesgos que he tomado me hacen y eso me basta”.

Carlos Rivera destaca que ganar terreno en la industria anglosajona es uno de sus principales ejes de trabajo, por lo que sumarse a sonidos fuera de la balada y el pop le ha permitido acercarse a otro tipo de audiencia y artistas que comparten su idea de dar un vuelco positivo los ritmos urbanos y latinos que últimamente son polémicos por las temáticas de sus letras.

“Lo urbano está muy satanizado y se ha divido en muchos caminos, ya no es como lo conocimos en al principio donde todo era reggaetón, siempre el mismo tema. ‘Lo digo’ es algo positivo, Gente de Zona hace este tipo de canciones que hablan del orgullo de ser quienes somos, de ser latinos, de nuestros países. Mi canción habla de que el mundo corre tan de prisa que te olvidas de soñar, al final de cuentas lo vivido es lo que valió la pena, ir más allá de nuestras fronteras, luchar por lo que creemos”.

Aunque es complicado que la agenda de Gente de Zona coincida con la gira de Carlos Rivera, el cantante puntualiza que en su show no faltará “Lo digo” en su repertorio apoyándose por videos en los que se escuche la interpretación de los cubanos, de la misma forma que lo hace con la canción “Y tú te vas” que tiene con Franco de Vita.

De la tuba al inglés

En su consolidación como cantautor, Carlos Rivera une lazos con Walt Disney y Pixar para “Coco”, filme animado en el que dará voz a la canción principal de la historia que tiene por temática la celebración mexicana del Día de Muertos, dirigida por Lee Unkrich y con fecha de estreno en noviembre.

“Me han llamado artistas para que les haga canciones, es complicado porque soy un autor de inspiración, no se me da hacer canciones por encargo, pero han salido cosas interesantes como cantar la canción principal de Coco, tengo muchos proyectos similares”.

A finales de 2017 la película “Me gusta pero me asusta”, dirigida por Beto Gómez, mostrará otra faceta de Carlos Rivera junto a la Banda El Recodo, para interpretar una de las canciones protagonistas del filme y que posiciona nuevamente al cantante como compositor.

“Cantaré el tema con la banda El Recodo, hacemos una fusión del pop, la historia de la película tiene que ver con eso, con dos mundos distintos como el rancho del norte con la ciudad. Es una canción que escribí con Horacio Palencia. Este tipo de colaboraciones me acerca más a los sonidos regionales”.

Aunque está en el anonimato el nombre del artista con el que Carlos Rivera colaborará próximamente, el artista revela que se trata de una cantante italiana de reconocimiento mundial con la que propondrá una canción totalmente en inglés.

“La oportunidades llagan cuando tienen que. No tengo prisa, ya he cantado un par de cosas en inglés pero viene una nueva colaboración, no la puedo decir, pero es un cantante italiana maravillosa y acabo de hacer una canción totalmente en inglés, son opciones y oportunidades para las que estoy listo para tomarlas, también me dar continuidad al portugués”.

AGÉNDALO

Carlos Rivera en el Auditorio Telmex el próximo 1 de julio a las 21:00 horas. Boletos: desde los 200 a dos mil pesos.

