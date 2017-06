La evolución sonora de Daniela Calvario

La cantante adelanta lo que sus seguidores encontrarán en su segundo disco

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- La historia de Daniela Calvario comenzó con una guitarra, una cámara conectada a internet y la intención de tocar corazones con su música. Poco a poco comenzó a llamar la atención en redes sociales hasta volverse una favorita entre aquellos que necesitaban de una balada para sanar el alma o una melodía para acariciar la mente. Y hoy la intérprete está de vuelta con una nueva propuesta.

“Me siento feliz y emocionada”, asegura al comenzar la entrevista con este medio. La charla gira sobre su nueva producción, disco (aún sin nombre) que saldrá en un par de meses y cuyo primer sencillo se lanza hoy, bajo el título de “Mejor me voy”.

“El primer sencillo de este segundo disco refleja mi evolución. Me presenté con baladas, y ahora vengo con un pop más urbano, lo que me tiene feliz y emocionada, porque me entusiasma que la gente lo escuche”, apunta Daniela.

¿Y a qué se debe el cambio? Daniela asegura que era el momento de romper con la zona de confort y revelarle a sus fans los sonidos que tenía en su interior. “A lo largo de mi adolescencia fui fan del pop y del rap. Ahora con este disco muestra eso, un poco más lo que soy, es la mejor versión de mí”.

Viejas compañeras

Algo que le sorprenderá a los seguidores de la intérprete es que las canciones que van a componer su nueva placa fueron creadas incluso antes de su primer disco. “Llegaron al mundo en el momento en el que tenían qué hacerlo”.

“Las canciones que van a escuchar en este disco son temas que había comenzado a trabajar desde hace tiempo, y para este proyecto me di la oportunidad y el tiempo para poder terminarlas. Así que sí, nacieron en el momento indicado (risas)”.

La cantante adelanta que las letras que componen su nueva placa serán historias que le han pasado, que le contaron sus amigos e incluso que le han confesado sus fanáticos. En el caso de “Mejor me voy”, habla sobre algo que es actual y “a todos nos ha pasado”.

“La letra va sobre una relación tóxica. Yo la canto porque creo que estamos viviendo un instante así en el mundo, con muchos problemas. En la canción relato que a veces entendemos que amar es cambiar lo que somos para hacer felices a alguien más, cuando en realidad se trata de ser felices con lo que somos”.

Daniela se siente feliz, muy feliz con el disco y con la artista que es ahora. En su futuro se dibuja una gira por el país que la llevará a Nuevo León, Hidalgo y Ciudad de México, entre otros puntos. La intención es ir sembrando su música en cada escenario y ¿por qué no? Tocar nuevos corazones con su sonido.