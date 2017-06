Shakira pensó en retirarse, pero Piqué se lo impidió

Confesó que entró en una crisis después del nacimiento de su segundo hijo

CIUDAD DE MÉXICO (08/JUN/2017).- La cantante Shakira entró en una crisis después del nacimiento de su segundo hijo, Sasha, y pensó en retirarse de la música, pero Gerard Piqué -su pareja- se lo impidió.

Así lo reveló la intérprete colombiana en una reciente entrevista para la edición itailana de "Vanity Fair".

"Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tomé en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. En un momento me vino el miedo escénico. Estaba confundida y tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo", dijo al explicar su pausa musical.

"Gerard intervino. Me dijo francamente que él nunca me permitiría que me retirara de la música. 'Te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal y haz lo que sabes hacer'. Tenía razón, yo sólo estaba asustada, aterrorizada".

La cantante hizo caso a su pareja y ahora está en la promoción de su disco "El Dorado", que fue lanzado a la venta el pasado mayo.

Hace unos días, la cantante negó tener problemas con Antonella Rocuzzo, futura esposa de Lionel Messi.